https://sarabic.ae/20240711/الكرملين-نشر-صواريخ-أمريكية-بعيدة-المدى-في-ألمانيا-يشكل-عودة-إلى-الحرب-الباردة-1090717450.html

الكرملين: نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا يشكل عودة إلى الحرب الباردة

الكرملين: نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا يشكل عودة إلى الحرب الباردة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سوف يؤدي إلى حرب باردة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T19:22+0000

2024-07-11T19:22+0000

2024-07-11T19:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال خلال مقابلة تعليقا على خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا في عام 2026: "نحن نتجه بخطوات ثابتة نحو الحرب الباردة، كل هذا حدث بالفعل".تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟ولفت بيسكوف إلى أن الخطط الأمريكية لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا هي سبب لتحقيق أهداف العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وقال: "هذا ليس سببا للتشاؤم، بل على العكس، هذا سبب للاستعداد واستخدام كل الإمكانات الغنية التي لدينا، وتحقيق جميع الأهداف التي وضعناها لأنفسنا خلال العملية العسكرية الخاصة".وقال: "كل هذا يتم من أجل ضمان هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال عام 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.

https://sarabic.ae/20240711/السفير-الروسي-لدى-برلين-نشر-صواريخ-بعيدة-المدى-في-ألمانيا-يشكل-تهديدا-لأمن-روسيا-1090706150.html

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