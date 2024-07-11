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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240711/الكرملين-نشر-صواريخ-أمريكية-بعيدة-المدى-في-ألمانيا-يشكل-عودة-إلى-الحرب-الباردة-1090717450.html
الكرملين: نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا يشكل عودة إلى الحرب الباردة
الكرملين: نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا يشكل عودة إلى الحرب الباردة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سوف يؤدي إلى حرب باردة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T19:22+0000
2024-07-11T19:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال خلال مقابلة تعليقا على خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا في عام 2026: "نحن نتجه بخطوات ثابتة نحو الحرب الباردة، كل هذا حدث بالفعل".تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟ولفت بيسكوف إلى أن الخطط الأمريكية لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا هي سبب لتحقيق أهداف العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وقال: "هذا ليس سببا للتشاؤم، بل على العكس، هذا سبب للاستعداد واستخدام كل الإمكانات الغنية التي لدينا، وتحقيق جميع الأهداف التي وضعناها لأنفسنا خلال العملية العسكرية الخاصة".وقال: "كل هذا يتم من أجل ضمان هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال عام 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.
https://sarabic.ae/20240711/السفير-الروسي-لدى-برلين-نشر-صواريخ-بعيدة-المدى-في-ألمانيا-يشكل-تهديدا-لأمن-روسيا-1090706150.html
https://sarabic.ae/20240711/واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-225-مليون-دولار--1090716682.html
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الكرملين: نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا يشكل عودة إلى الحرب الباردة

19:22 GMT 11.07.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سوف يؤدي إلى حرب باردة.
وقال خلال مقابلة تعليقا على خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا في عام 2026: "نحن نتجه بخطوات ثابتة نحو الحرب الباردة، كل هذا حدث بالفعل".

وأكد بيسكوف أن كل سمات الحرب الباردة من مواجهة ومواجهة مباشرة تعود إلى علاقات روسيا مع الغرب.

تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟
ولفت بيسكوف إلى أن الخطط الأمريكية لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا هي سبب لتحقيق أهداف العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
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السفير الروسي لدى برلين: نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يشكل تهديدا لأمن روسيا
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وقال: "هذا ليس سببا للتشاؤم، بل على العكس، هذا سبب للاستعداد واستخدام كل الإمكانات الغنية التي لدينا، وتحقيق جميع الأهداف التي وضعناها لأنفسنا خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأوضح بيسكوف أن ألمانيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن مشاركة الغرب في الصراع في أوكرانيا تهدف إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

وقال: "كل هذا يتم من أجل ضمان هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة".
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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18:47 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال عام 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".
بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى
وأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.
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