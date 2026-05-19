نظام كييف يخطط لشن هجمات ضد روسيا من أراضي دول البلطيق- الاستخبارات الروسية
نظام كييف يخطط لشن هجمات ضد روسيا من أراضي دول البلطيق- الاستخبارات الروسية
أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تجهّز لشنّ سلسلة من الضربات الإرهابية الجديدة على أراضي... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
نظام كييف يخطط لشن هجمات ضد روسيا من أراضي دول البلطيق- الاستخبارات الروسية

08:07 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 08:30 GMT 19.05.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تجهّز لشنّ سلسلة من الضربات الإرهابية الجديدة على أراضي روسيا الاتحادية، من أراضي دول البلطيق.
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "بحسب المعلومات الواردة، لا تعتزم كييف الاقتصار على استخدام الممرات الجوية، التي توفرها دول البلطيق للقوات المسلحة الأوكرانية، بل من المخطط أيضًا إطلاق طائرات مسيرة من أراضي هذه الدول. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإستراتيجية، بشكل كبير، في تقليل زمن وصول الطائرات المسيرة إلى الأهداف وزيادة فعالية الهجمات الإرهابية".

وتابع البيان: "وفقًا لمعلومات وردت إلى الجهاز (الاستخبارات الخارجية الروسية)، فإن نظام زيلينسكي، عازم على إظهار استمرار القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية، وقدرتها على إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي لداعميه الأيديولوجيين والماليين في أوروبا".

وأضاف: "تستعد قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لشن سلسلة جديدة من الهجمات الإرهابية على المناطق الخلفية الروسية".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
موسكو: روسيا لم تتلق أي إشارات من أوكرانيا بشأن الاستعداد لتسوية الأزمة
أمس, 00:45 GMT
وأوضح بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "على الرغم من مخاوف لاتفيا من أن تصبح ضحية لضربة انتقامية من موسكو، أقنعت سلطات كييف، ريغا بالموافقة على العملية، وأكد الأوكرانيون استحالة تحديد موقع إطلاق الطائرات المسيرة بدقة".

وذكر البيان أن "رُهاب روسيا" المتأصل لدى قادة ريغا (عاصمة لاتفيا)، يفوق التفكير النقدي، قائلًا: "نتيجة لذلك، أثبت رُهاب روسيا المتأصل لدى حكام لاتفيا الحاليين أنه أقوى من تفكيرهم النقدي وحسهم بالحفاظ على الذات".

عامل مختبر يعمل على الإلكترونيات الدقيقة..أشباه الموصلات.. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
ضابط أمريكي متقاعد لـ"سبوتنيك": مختبرات بيولوجية في أوكرانيا تطور قدرات هجومية سرا
16 مايو, 05:12 GMT
وكان ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، صرح في وقت سابق في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البلطيق، يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.
وشدد غروشكو على أن مهمة الحلف، التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.
