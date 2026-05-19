نظام كييف يخطط لشن هجمات ضد روسيا من أراضي دول البلطيق- الاستخبارات الروسية

أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تجهّز لشنّ سلسلة من الضربات الإرهابية الجديدة على أراضي... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T08:07+0000

وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "بحسب المعلومات الواردة، لا تعتزم كييف الاقتصار على استخدام الممرات الجوية، التي توفرها دول البلطيق للقوات المسلحة الأوكرانية، بل من المخطط أيضًا إطلاق طائرات مسيرة من أراضي هذه الدول. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإستراتيجية، بشكل كبير، في تقليل زمن وصول الطائرات المسيرة إلى الأهداف وزيادة فعالية الهجمات الإرهابية".وأضاف: "تستعد قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لشن سلسلة جديدة من الهجمات الإرهابية على المناطق الخلفية الروسية".وأوضح بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "على الرغم من مخاوف لاتفيا من أن تصبح ضحية لضربة انتقامية من موسكو، أقنعت سلطات كييف، ريغا بالموافقة على العملية، وأكد الأوكرانيون استحالة تحديد موقع إطلاق الطائرات المسيرة بدقة".وشدد غروشكو على أن مهمة الحلف، التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.موسكو: سنضمن حرية الملاحة في بحر البلطيقروسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لاختبار آليات حصار الملاحة في البلطيق

