موسكو: سنضمن حرية الملاحة في بحر البلطيق
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، الجمعة، بأن روسيا ستستخدم جميع الوسائل والموارد المتاحة لضمان حرية الملاحة في بحر البلطيق. 01.05.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260418/موسكو-الناتو-يعتبر-البلطيق-واسكندنافيا-ساحة-مواجهة-محتملة-مع-روسيا-1112657402.html
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، الجمعة، بأن روسيا ستستخدم جميع الوسائل والموارد المتاحة لضمان حرية الملاحة في بحر البلطيق.
وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد أشرنا مرارًا وبحزم إلى أن الجانب الروسي، من أجل ضمان احترام مبدأ حرية الملاحة في البلطيق، سيستخدم مجموعة كاملة من الوسائل والموارد المتاحة تحت تصرفه. ويشمل ذلك، بالدرجة الأولى، الوسائل القانونية والسياسية، دون أن يقتصر عليها".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق
يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.
كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت في يناير/كانون الثاني 2025 تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.