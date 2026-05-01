روسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لاختبار آليات حصار الملاحة في البلطيق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260501/روسيا-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-يسعيان-لاختبار-آليات-حصار-الملاحة-في-البلطيق-1113023939.html
روسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لاختبار آليات حصار الملاحة في البلطيق
روسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لاختبار آليات حصار الملاحة في البلطيق
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم بولاتوف، اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تهدف إلى اختبار آليات إغلاق... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T04:03+0000
2026-05-01T04:36+0000
الخارجية الروسية
الناتو
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699078_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b1ec5f77182137e299666e783d21bf43.jpg
وأوضح الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تحليل الحملة الغربية ضد السفن التي تنقل البضائع لصالح روسيا يظهر أن هدف الاتحاد الأوروبي و"الناتو" لا يقتصر فقط على الرغبة في الاستيلاء على الممتلكات الأجنبية عبر السطو العلني في ممرات البلطيق البحرية، أو حرمان روسيا من عائدات التجارة المشروعة وفق القانون الدولي.وقال بولاتوف إن "الهدف هو اختبار آليات أحادية الجانب للسيطرة على الملاحة الدولية وحظرها في بحر البلطيق، والتي يمكن للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو استخدامها لاحقًا في مناطق استراتيجية هامة من المحيط العالمي لإلحاق الضرر بدول غير مرغوب فيها"، مشددًا على أن تصرفات الغرب هذه تمثل إشارة لدول الأغلبية العالمية، لافتًا إلى أن روسيا تعمل بالفعل مع شركائها الأجانب لمواجهة هذه التوجهات الضارة.وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت، في يناير/كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_6cec6a23353238fa7a5bad5eaf125af9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, الناتو, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الخارجية الروسية, الناتو, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

روسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لاختبار آليات حصار الملاحة في البلطيق

04:03 GMT 01.05.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 01.05.2026)
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
© Sputnik . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم بولاتوف، اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تهدف إلى اختبار آليات إغلاق الملاحة في بحر البلطيق لإلحاق الضرر بالدول "غير المرغوب فيها".
وأوضح الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تحليل الحملة الغربية ضد السفن التي تنقل البضائع لصالح روسيا يظهر أن هدف الاتحاد الأوروبي و"الناتو" لا يقتصر فقط على الرغبة في الاستيلاء على الممتلكات الأجنبية عبر السطو العلني في ممرات البلطيق البحرية، أو حرمان روسيا من عائدات التجارة المشروعة وفق القانون الدولي.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
موسكو: سنضمن حرية الملاحة في بحر البلطيق
01:04 GMT
وقال بولاتوف إن "الهدف هو اختبار آليات أحادية الجانب للسيطرة على الملاحة الدولية وحظرها في بحر البلطيق، والتي يمكن للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو استخدامها لاحقًا في مناطق استراتيجية هامة من المحيط العالمي لإلحاق الضرر بدول غير مرغوب فيها"، مشددًا على أن تصرفات الغرب هذه تمثل إشارة لدول الأغلبية العالمية، لافتًا إلى أن روسيا تعمل بالفعل مع شركائها الأجانب لمواجهة هذه التوجهات الضارة.

وأضاف: "محاولات الغرب لتقويض الأسس والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي للبحار، واستبدالها بإجراءات أحادية الجانب قائمة على اتفاقيات سرية، فضلًا عن اختراع هياكل ومصطلحات شبه قانونية مثل ما يسمى بـ(أسطول الظل)، قد تؤثر في أي لحظة على المصالح الحيوية لدول تقع على بعد آلاف الكيلومترات من منطقة البلطيق".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.
كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت، في يناير/كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала