روسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لاختبار آليات حصار الملاحة في البلطيق

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم بولاتوف، اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تهدف إلى اختبار آليات إغلاق... 01.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تحليل الحملة الغربية ضد السفن التي تنقل البضائع لصالح روسيا يظهر أن هدف الاتحاد الأوروبي و"الناتو" لا يقتصر فقط على الرغبة في الاستيلاء على الممتلكات الأجنبية عبر السطو العلني في ممرات البلطيق البحرية، أو حرمان روسيا من عائدات التجارة المشروعة وفق القانون الدولي.وقال بولاتوف إن "الهدف هو اختبار آليات أحادية الجانب للسيطرة على الملاحة الدولية وحظرها في بحر البلطيق، والتي يمكن للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو استخدامها لاحقًا في مناطق استراتيجية هامة من المحيط العالمي لإلحاق الضرر بدول غير مرغوب فيها"، مشددًا على أن تصرفات الغرب هذه تمثل إشارة لدول الأغلبية العالمية، لافتًا إلى أن روسيا تعمل بالفعل مع شركائها الأجانب لمواجهة هذه التوجهات الضارة.وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت، في يناير/كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.

