https://sarabic.ae/20260501/روسيا-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-يسعيان-لاختبار-آليات-حصار-الملاحة-في-البلطيق-1113023939.html
روسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لاختبار آليات حصار الملاحة في البلطيق
الخارجية الروسية
الناتو
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699078_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b1ec5f77182137e299666e783d21bf43.jpg
https://sarabic.ae/20260501/موسكو-سنضمن-حرية-الملاحة-في-بحر-البلطيق-1113022590.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_6cec6a23353238fa7a5bad5eaf125af9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
04:03 GMT 01.05.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 01.05.2026)
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم بولاتوف، اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تهدف إلى اختبار آليات إغلاق الملاحة في بحر البلطيق لإلحاق الضرر بالدول "غير المرغوب فيها".
وأوضح الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تحليل الحملة الغربية ضد السفن التي تنقل البضائع لصالح روسيا يظهر أن هدف الاتحاد الأوروبي و"الناتو" لا يقتصر فقط على الرغبة في الاستيلاء على الممتلكات الأجنبية عبر السطو العلني في ممرات البلطيق البحرية، أو حرمان روسيا من عائدات التجارة المشروعة وفق القانون الدولي.
وقال بولاتوف إن "الهدف هو اختبار آليات أحادية الجانب للسيطرة على الملاحة الدولية وحظرها في بحر البلطيق، والتي يمكن للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو استخدامها لاحقًا في مناطق استراتيجية هامة من المحيط العالمي لإلحاق الضرر بدول غير مرغوب فيها"، مشددًا على أن تصرفات الغرب هذه تمثل إشارة لدول الأغلبية العالمية، لافتًا إلى أن روسيا تعمل بالفعل مع شركائها الأجانب لمواجهة هذه التوجهات الضارة.
وأضاف: "محاولات الغرب لتقويض الأسس والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي للبحار، واستبدالها بإجراءات أحادية الجانب قائمة على اتفاقيات سرية، فضلًا عن اختراع هياكل ومصطلحات شبه قانونية مثل ما يسمى بـ(أسطول الظل)، قد تؤثر في أي لحظة على المصالح الحيوية لدول تقع على بعد آلاف الكيلومترات من منطقة البلطيق".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق
يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.
كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت، في يناير/كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.