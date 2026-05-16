https://sarabic.ae/20260516/ضابط-أمريكي-متقاعد-لـسبوتنيك-مختبرات-بيولوجية-في-أوكرانيا-تطور-قدرات-هجومية-سرا-1113463286.html

ضابط أمريكي متقاعد لـ"سبوتنيك": مختبرات بيولوجية في أوكرانيا تطور قدرات هجومية سرا

ضابط أمريكي متقاعد لـ"سبوتنيك": مختبرات بيولوجية في أوكرانيا تطور قدرات هجومية سرا

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، أن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا عملت سرًّا على تطوير قدرات هجومية محتملة. 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T05:12+0000

2026-05-16T05:12+0000

2026-05-16T05:12+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112965993_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_b5483763df117ad00df054726483f385.jpg

وأفاد راسموسن في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الخلاصة أن هناك مواد بيولوجية في أوكرانيا وأماكن أخرى كانت تعمل على تطوير قدرات هجومية بيولوجية محتملة. وفي بعض الحالات، كان هناك حديث عن أبحاث تعتمد على التركيب الجيني واستخدام أنواع غير بشرية لنقل العدوى".وأضاف: "بكل تأكيد، هذه المنشآت خطيرة، وإذا تُركت دون رقابة فقد تؤدي إلى حوادث مثل فيروس كورونا أو أسوأ من ذلك".وتقول روسيا مرارًا إن الولايات المتحدة تموّل تطوير أسلحة بيولوجية وتدير عشرات المختبرات في أوكرانيا بما يخالف الاتفاقات الدولية، فيما نفت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2022 وجود أي مختبرات بيولوجية أو كيميائية أمريكية هناك.وفتحت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقات تتعلق بأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا أجنبيا، بينها مختبرات تقع في أوكرانيا ودول من الاتحاد السوفييتي السابق، وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 300 مختبر بيولوجي أمريكي حول العالم، منها عشرات المختبرات القريبة من الحدود الروسية، إضافة إلى إنفاق أمريكي تجاوز 500 مليون دولار على برامج ومختبرات بيولوجية خارجية.وكشفت السفارة الأمريكية في كييف تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 13 مختبرًا بيولوجيًا عالي الحماية في أوكرانيا، ضمن شبكة متخصصة للتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة، بتكلفة تجاوزت 24.8 مليون دولار، وذلك في إطار استثمار أوسع بلغت قيمته 200 مليون دولار لدعم 46 منشأة بيولوجية منذ عام 2005.بعد 15 عاما من الإنكار.. الاستخبارات الأمريكية تقر بصحة تحذيرات موسكو حول "المختبرات البيولوجية"

https://sarabic.ae/20260515/خبراء-تحقيق-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-الخارجية-يهدف-لتشديد-الرقابة-على-الدولة-العميقة-1113456055.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري