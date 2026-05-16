ضابط أمريكي متقاعد لـ"سبوتنيك": مختبرات بيولوجية في أوكرانيا تطور قدرات هجومية سرا

عربي
الكرملين: بوتين يجري زيارة رسمية إلى الصين من 19 إلى 20 مايو بدعوة من نظيره الصيني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260516/ضابط-أمريكي-متقاعد-لـسبوتنيك-مختبرات-بيولوجية-في-أوكرانيا-تطور-قدرات-هجومية-سرا-1113463286.html
ضابط أمريكي متقاعد لـ"سبوتنيك": مختبرات بيولوجية في أوكرانيا تطور قدرات هجومية سرا
ضابط أمريكي متقاعد لـ"سبوتنيك": مختبرات بيولوجية في أوكرانيا تطور قدرات هجومية سرا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، أن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا عملت سرًّا على تطوير قدرات هجومية محتملة. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T05:12+0000
2026-05-16T05:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112965993_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_b5483763df117ad00df054726483f385.jpg
وأفاد راسموسن في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الخلاصة أن هناك مواد بيولوجية في أوكرانيا وأماكن أخرى كانت تعمل على تطوير قدرات هجومية بيولوجية محتملة. وفي بعض الحالات، كان هناك حديث عن أبحاث تعتمد على التركيب الجيني واستخدام أنواع غير بشرية لنقل العدوى".وأضاف: "بكل تأكيد، هذه المنشآت خطيرة، وإذا تُركت دون رقابة فقد تؤدي إلى حوادث مثل فيروس كورونا أو أسوأ من ذلك".وتقول روسيا مرارًا إن الولايات المتحدة تموّل تطوير أسلحة بيولوجية وتدير عشرات المختبرات في أوكرانيا بما يخالف الاتفاقات الدولية، فيما نفت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2022 وجود أي مختبرات بيولوجية أو كيميائية أمريكية هناك.وفتحت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقات تتعلق بأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا أجنبيا، بينها مختبرات تقع في أوكرانيا ودول من الاتحاد السوفييتي السابق، وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 300 مختبر بيولوجي أمريكي حول العالم، منها عشرات المختبرات القريبة من الحدود الروسية، إضافة إلى إنفاق أمريكي تجاوز 500 مليون دولار على برامج ومختبرات بيولوجية خارجية.وكشفت السفارة الأمريكية في كييف تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 13 مختبرًا بيولوجيًا عالي الحماية في أوكرانيا، ضمن شبكة متخصصة للتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة، بتكلفة تجاوزت 24.8 مليون دولار، وذلك في إطار استثمار أوسع بلغت قيمته 200 مليون دولار لدعم 46 منشأة بيولوجية منذ عام 2005.بعد 15 عاما من الإنكار.. الاستخبارات الأمريكية تقر بصحة تحذيرات موسكو حول "المختبرات البيولوجية"
https://sarabic.ae/20260515/خبراء-تحقيق-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-الخارجية-يهدف-لتشديد-الرقابة-على-الدولة-العميقة-1113456055.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112965993_101:0:1301:900_1920x0_80_0_0_e2beb861ce49c229d2e9d2a65be877ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري

ضابط أمريكي متقاعد لـ"سبوتنيك": مختبرات بيولوجية في أوكرانيا تطور قدرات هجومية سرا

05:12 GMT 16.05.2026
© Sputnikعامل مختبر يعمل على الإلكترونيات الدقيقة..أشباه الموصلات.. صورة أرشيفية.
عامل مختبر يعمل على الإلكترونيات الدقيقة..أشباه الموصلات.. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، أن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا عملت سرًّا على تطوير قدرات هجومية محتملة.
وأفاد راسموسن في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الخلاصة أن هناك مواد بيولوجية في أوكرانيا وأماكن أخرى كانت تعمل على تطوير قدرات هجومية بيولوجية محتملة. وفي بعض الحالات، كان هناك حديث عن أبحاث تعتمد على التركيب الجيني واستخدام أنواع غير بشرية لنقل العدوى".

ونوه راسموسن بأن هذه المنشآت كانت تعمل بسرية تامة، معربًا عن اعتقاده بأنها كانت تتبع أهدافًا محددة بدقة.

وأضاف: "بكل تأكيد، هذه المنشآت خطيرة، وإذا تُركت دون رقابة فقد تؤدي إلى حوادث مثل فيروس كورونا أو أسوأ من ذلك".
وتقول روسيا مرارًا إن الولايات المتحدة تموّل تطوير أسلحة بيولوجية وتدير عشرات المختبرات في أوكرانيا بما يخالف الاتفاقات الدولية، فيما نفت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2022 وجود أي مختبرات بيولوجية أو كيميائية أمريكية هناك.
متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
خبراء: تحقيق المختبرات البيولوجية الأمريكية الخارجية يهدف لتشديد الرقابة على "الدولة العميقة"
أمس, 17:54 GMT
وفتحت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقات تتعلق بأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا أجنبيا، بينها مختبرات تقع في أوكرانيا ودول من الاتحاد السوفييتي السابق، وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 300 مختبر بيولوجي أمريكي حول العالم، منها عشرات المختبرات القريبة من الحدود الروسية، إضافة إلى إنفاق أمريكي تجاوز 500 مليون دولار على برامج ومختبرات بيولوجية خارجية.
ونقلت صحيفة أمريكية عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، قولها: "سيحدد مسؤولو الوكالة مواقع هذه المختبرات، وأنواع مسببات الأمراض التي تُخزنها، ونوع "الأبحاث" التي تُجرى فيها".
وكشفت السفارة الأمريكية في كييف تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 13 مختبرًا بيولوجيًا عالي الحماية في أوكرانيا، ضمن شبكة متخصصة للتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة، بتكلفة تجاوزت 24.8 مليون دولار، وذلك في إطار استثمار أوسع بلغت قيمته 200 مليون دولار لدعم 46 منشأة بيولوجية منذ عام 2005.
بعد 15 عاما من الإنكار.. الاستخبارات الأمريكية تقر بصحة تحذيرات موسكو حول "المختبرات البيولوجية"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала