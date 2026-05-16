السفارة الأمريكية تقر بتمويل 13 مختبرا بيولوجيا عالي الحماية في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260516/السفارة-الأمريكية-تقر-بتمويل-13-مختبرا-بيولوجيا-عالي-الحماية-في-أوكرانيا-1113462290.html
السفارة الأمريكية تقر بتمويل 13 مختبرا بيولوجيا عالي الحماية في أوكرانيا
السفارة الأمريكية تقر بتمويل 13 مختبرا بيولوجيا عالي الحماية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت السفارة الأمريكية في كييف تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 13 مختبرًا بيولوجيًا عالي الحماية في أوكرانيا، ضمن شبكة... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T03:25+0000
2026-05-16T03:51+0000
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112965993_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_b5483763df117ad00df054726483f385.jpg
وجاء هذا الكشف بعد إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد فتح تحقيق في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا ممولًا من الولايات المتحدة حول العالم، بهدف تحديد طبيعة مسببات الأمراض الموجودة فيها، ومعرفة ما إذا كانت بعض هذه المختبرات قد أجرت أبحاثًا خطيرة تتعلق بتعزيز وظائف الفيروسات.وأُنشئت هذه المختبرات ضمن برنامج الحد من التهديدات البيولوجية، وهو مبادرة متخصصة تابعة لبرنامج الحد من التهديدات التعاوني التابع لوزارة الحرب الأمريكية، وفق تحليل أجراه مراسل وكالة "سبوتنيك" لوثائق عامة نشرتها السفارة.وكان البرنامج الأصلي قد أُطلق بعد نهاية الحرب الباردة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، بينما ركز البرنامج البيولوجي، الذي تشرف عليه وكالة الحد من التهديدات الدفاعية، على التعاون مع الحكومة الأوكرانية لتعزيز قدرات الكشف والتشخيص البيولوجي وتقليل التهديدات الناتجة عن مسببات الأمراض.ويُظهر تحليل وثائق المنشآت وجود نظام مشتريات منظم أشرفت عليه شركة "بلاك آند فيتش" المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية، والتي تولت بناء وتجهيز شبكة المختبرات. وانقسم البرنامج بين مراكز تشخيص للصحة العامة ومنشآت أبحاث بيطرية، فيما تكفلت الحكومة الأمريكية بتمويل جميع المراحل، من التصميم والبناء إلى تركيب الأثاث والمعدات المخبرية المتخصصة.وكان أكبر استثمار منفرد في المختبر المرجعي المركزي التابع للمعهد الأوكراني لأبحاث مكافحة الطاعون في أوديسا، بتكلفة بلغت 3.49 مليون دولار.وشملت الاستثمارات الأخرى معهد الطب البيطري في كييف بقيمة 2.11 مليون دولار، ومختبر دنيبروبيتروفسك التشخيصي بـ1.94 مليون دولار، ومختبر لفيف التشخيصي بـ1.93 مليون دولار، ومختبر زاكارباتسكا التشخيصي في أوزغورود بـ1.92 مليون دولار.كما موّل البرنامج مختبر دنيبروبيتروفسك البيطري الإقليمي بـ1.81 مليون دولار، ومختبر ترنوبل التشخيصي بـ1.76 مليون دولار، ومختبر لوغانسك البيطري الإقليمي بـ1.75 مليون دولار، ومختبر لفيف البيطري الإقليمي بـ1.73 مليون دولار.وضمت الشبكة أيضًا مختبر خيرسون التشخيصي بـ1.73 مليون دولار، ومختبر خاركوف التشخيصي بـ1.64 مليون دولار، ومعهد لفيف لأبحاث الأوبئة والنظافة بـ1.53 مليون دولار، ومختبر فينيتسا التشخيصي بـ1.50 مليون دولار.وبدأ تنفيذ البرنامج ميدانيًا عام 2008، بعد اعتماد تصميم المختبر المرجعي المركزي في أوديسا، ثم توسعت الشبكة بسرعة خلال السنوات التالية، حيث جرى تسليم معظم هذه المنشآت إلى السلطات الأوكرانية بين عامي 2009 و2013.
https://sarabic.ae/20260515/وكالة-الاستخبارات-الوطنية-الأمريكية-تجري-تحقيقا-في-مختبراتها-البيولوجية-الأجنبية--1113442400.html
https://sarabic.ae/20260514/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-تحيي-ملفات-إبستين-من-جديد-1113424452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112965993_101:0:1301:900_1920x0_80_0_0_e2beb861ce49c229d2e9d2a65be877ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

السفارة الأمريكية تقر بتمويل 13 مختبرا بيولوجيا عالي الحماية في أوكرانيا

03:25 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 03:51 GMT 16.05.2026)
© Sputnikعامل مختبر يعمل على الإلكترونيات الدقيقة..أشباه الموصلات.. صورة أرشيفية.
عامل مختبر يعمل على الإلكترونيات الدقيقة..أشباه الموصلات.. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
كشفت السفارة الأمريكية في كييف تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 13 مختبرًا بيولوجيًا عالي الحماية في أوكرانيا، ضمن شبكة متخصصة للتعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة، بتكلفة تجاوزت 24.8 مليون دولار، وذلك في إطار استثمار أوسع بلغت قيمته 200 مليون دولار لدعم 46 منشأة بيولوجية منذ عام 2005.
وجاء هذا الكشف بعد إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد فتح تحقيق في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا ممولًا من الولايات المتحدة حول العالم، بهدف تحديد طبيعة مسببات الأمراض الموجودة فيها، ومعرفة ما إذا كانت بعض هذه المختبرات قد أجرت أبحاثًا خطيرة تتعلق بتعزيز وظائف الفيروسات.
وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تجري تحقيقًا في مختبراتها البيولوجية الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
وسائط متعددة
وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تجري تحقيقا في مختبراتها البيولوجية الأجنبية
أمس, 12:57 GMT
وأُنشئت هذه المختبرات ضمن برنامج الحد من التهديدات البيولوجية، وهو مبادرة متخصصة تابعة لبرنامج الحد من التهديدات التعاوني التابع لوزارة الحرب الأمريكية، وفق تحليل أجراه مراسل وكالة "سبوتنيك" لوثائق عامة نشرتها السفارة.
وكان البرنامج الأصلي قد أُطلق بعد نهاية الحرب الباردة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، بينما ركز البرنامج البيولوجي، الذي تشرف عليه وكالة الحد من التهديدات الدفاعية، على التعاون مع الحكومة الأوكرانية لتعزيز قدرات الكشف والتشخيص البيولوجي وتقليل التهديدات الناتجة عن مسببات الأمراض.
ويُظهر تحليل وثائق المنشآت وجود نظام مشتريات منظم أشرفت عليه شركة "بلاك آند فيتش" المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية، والتي تولت بناء وتجهيز شبكة المختبرات. وانقسم البرنامج بين مراكز تشخيص للصحة العامة ومنشآت أبحاث بيطرية، فيما تكفلت الحكومة الأمريكية بتمويل جميع المراحل، من التصميم والبناء إلى تركيب الأثاث والمعدات المخبرية المتخصصة.
وكان أكبر استثمار منفرد في المختبر المرجعي المركزي التابع للمعهد الأوكراني لأبحاث مكافحة الطاعون في أوديسا، بتكلفة بلغت 3.49 مليون دولار.
وشملت الاستثمارات الأخرى معهد الطب البيطري في كييف بقيمة 2.11 مليون دولار، ومختبر دنيبروبيتروفسك التشخيصي بـ1.94 مليون دولار، ومختبر لفيف التشخيصي بـ1.93 مليون دولار، ومختبر زاكارباتسكا التشخيصي في أوزغورود بـ1.92 مليون دولار.
جيفري إبستين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تحيي ملفات إبستين من جديد
14 مايو, 18:45 GMT
كما موّل البرنامج مختبر دنيبروبيتروفسك البيطري الإقليمي بـ1.81 مليون دولار، ومختبر ترنوبل التشخيصي بـ1.76 مليون دولار، ومختبر لوغانسك البيطري الإقليمي بـ1.75 مليون دولار، ومختبر لفيف البيطري الإقليمي بـ1.73 مليون دولار.
وضمت الشبكة أيضًا مختبر خيرسون التشخيصي بـ1.73 مليون دولار، ومختبر خاركوف التشخيصي بـ1.64 مليون دولار، ومعهد لفيف لأبحاث الأوبئة والنظافة بـ1.53 مليون دولار، ومختبر فينيتسا التشخيصي بـ1.50 مليون دولار.
وبدأ تنفيذ البرنامج ميدانيًا عام 2008، بعد اعتماد تصميم المختبر المرجعي المركزي في أوديسا، ثم توسعت الشبكة بسرعة خلال السنوات التالية، حيث جرى تسليم معظم هذه المنشآت إلى السلطات الأوكرانية بين عامي 2009 و2013.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала