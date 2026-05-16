السفارة الأمريكية تقر بتمويل 13 مختبرا بيولوجيا عالي الحماية في أوكرانيا

16.05.2026, سبوتنيك عربي

وجاء هذا الكشف بعد إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد فتح تحقيق في أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا ممولًا من الولايات المتحدة حول العالم، بهدف تحديد طبيعة مسببات الأمراض الموجودة فيها، ومعرفة ما إذا كانت بعض هذه المختبرات قد أجرت أبحاثًا خطيرة تتعلق بتعزيز وظائف الفيروسات.وأُنشئت هذه المختبرات ضمن برنامج الحد من التهديدات البيولوجية، وهو مبادرة متخصصة تابعة لبرنامج الحد من التهديدات التعاوني التابع لوزارة الحرب الأمريكية، وفق تحليل أجراه مراسل وكالة "سبوتنيك" لوثائق عامة نشرتها السفارة.وكان البرنامج الأصلي قد أُطلق بعد نهاية الحرب الباردة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، بينما ركز البرنامج البيولوجي، الذي تشرف عليه وكالة الحد من التهديدات الدفاعية، على التعاون مع الحكومة الأوكرانية لتعزيز قدرات الكشف والتشخيص البيولوجي وتقليل التهديدات الناتجة عن مسببات الأمراض.ويُظهر تحليل وثائق المنشآت وجود نظام مشتريات منظم أشرفت عليه شركة "بلاك آند فيتش" المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية، والتي تولت بناء وتجهيز شبكة المختبرات. وانقسم البرنامج بين مراكز تشخيص للصحة العامة ومنشآت أبحاث بيطرية، فيما تكفلت الحكومة الأمريكية بتمويل جميع المراحل، من التصميم والبناء إلى تركيب الأثاث والمعدات المخبرية المتخصصة.وكان أكبر استثمار منفرد في المختبر المرجعي المركزي التابع للمعهد الأوكراني لأبحاث مكافحة الطاعون في أوديسا، بتكلفة بلغت 3.49 مليون دولار.وشملت الاستثمارات الأخرى معهد الطب البيطري في كييف بقيمة 2.11 مليون دولار، ومختبر دنيبروبيتروفسك التشخيصي بـ1.94 مليون دولار، ومختبر لفيف التشخيصي بـ1.93 مليون دولار، ومختبر زاكارباتسكا التشخيصي في أوزغورود بـ1.92 مليون دولار.كما موّل البرنامج مختبر دنيبروبيتروفسك البيطري الإقليمي بـ1.81 مليون دولار، ومختبر ترنوبل التشخيصي بـ1.76 مليون دولار، ومختبر لوغانسك البيطري الإقليمي بـ1.75 مليون دولار، ومختبر لفيف البيطري الإقليمي بـ1.73 مليون دولار.وضمت الشبكة أيضًا مختبر خيرسون التشخيصي بـ1.73 مليون دولار، ومختبر خاركوف التشخيصي بـ1.64 مليون دولار، ومعهد لفيف لأبحاث الأوبئة والنظافة بـ1.53 مليون دولار، ومختبر فينيتسا التشخيصي بـ1.50 مليون دولار.وبدأ تنفيذ البرنامج ميدانيًا عام 2008، بعد اعتماد تصميم المختبر المرجعي المركزي في أوديسا، ثم توسعت الشبكة بسرعة خلال السنوات التالية، حيث جرى تسليم معظم هذه المنشآت إلى السلطات الأوكرانية بين عامي 2009 و2013.

