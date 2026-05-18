الخارجية: روسيا لم تتلق أي إشارات من أوكرانيا بشأن الاستعداد لتسوية الأزمة
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، الذي شارك في أحدث جولة من المحادثات مع أوكرانيا في جنيف، بأن موسكو لم تتلق أي إشارات من كييف بشأن استعدادها للتحرك نحو تسوية.
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، الذي شارك في أحدث جولة من المحادثات مع أوكرانيا في جنيف، بأن موسكو لم تتلق أي إشارات من كييف بشأن استعدادها للتحرك نحو تسوية.
وقال غالوزين في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا": "لم نتلق أي إشارات من كييف
بشأن استعدادها لإحراز تقدم جوهري نحو تسوية".
وأشار الدبلوماسي إلى أنه من أجل تهيئة الظروف للمفاوضات، يجب على فلاديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار وسحب القوات من دونباس، وهو ما من شأنه أن يسمح بمناقشة معايير سلام شامل.
ووفقًا لغالوزين، يجري حاليًا العمل على تسوية القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل الأسرى، وإعادة المدنيين ولمّ شمل العائلات، ولا سيما الأطفال مع ذويهم.