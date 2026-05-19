القوات الروسية تحرر بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف. 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T09:08+0000

2026-05-19T09:45+0000

وجاء في البيان: "في مقاطعة خاركوف، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة فولخوفكا".وأوضح أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 قنابل موجّهة و651 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين".وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، الهزيمة بوحدات من لواء ميكانيكي، ولواء أنظمة جوية مسيرة، ولواء مشاة بحرية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات عدة بمقاطعة زابوروجيه".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحقيق تقدم ملحوظ في مواقعها، وإلحاق خسائر بشرية ومادية بقوات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و21 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية".وفي منطقة عمليات قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "تمكنت وحدات قوات المجموعة، من السيطرة على مواقع وخطوط دفاعية متقدمة، وإلحاق خسائر بشرية ومادية بفرقتين ميكانيكيتين ولواء هجومي ولواء محمول جوًا، وفوج هجومي ولواءين من الحرس الوطني، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 280 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، وقطعتي مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 190 جنديًا، و22 مركبة ونظامي حرب إلكترونية، وذلك في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية".ووفقًا للبيان، "تمت هزيمة وحدات من لواء ميكانيكي ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات عدة من مقاطعة خاركوف، وفي مقاطعة سومي، وتم إلحاق الهزيمة بأفراد ومعدات لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدود تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني".وأوضح أن تشكيلات من لواء مشاة ميكانيكي وآليات وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، هُزمت في بلدات عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الخارجية الروسية تعلق على دعوات ليتوانيا لاستهداف مقاطعة كالينينغرادالجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع

