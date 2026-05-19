Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "في مقاطعة خاركوف، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة فولخوفكا".
وأوضح أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 قنابل موجّهة و651 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين".

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 40 جنديًا و12 مركبة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعًا ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية.

وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، الهزيمة بوحدات من لواء ميكانيكي، ولواء أنظمة جوية مسيرة، ولواء مشاة بحرية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات عدة بمقاطعة زابوروجيه".
الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحقيق تقدم ملحوظ في مواقعها، وإلحاق خسائر بشرية ومادية بقوات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وجاءت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيدوروف وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى شيكوفكا وغوروخوفاتكا وفيليكا شابكوفكا، ونيشفولدوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأضاف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و21 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية".
وفي منطقة عمليات قوات مجموعة "المركز" الروسية، قال البيان: "تمكنت وحدات قوات المجموعة، من السيطرة على مواقع وخطوط دفاعية متقدمة، وإلحاق خسائر بشرية ومادية بفرقتين ميكانيكيتين ولواء هجومي ولواء محمول جوًا، وفوج هجومي ولواءين من الحرس الوطني، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتركّزت هذه الخسائر في بلدات عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 280 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، وقطعتي مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 190 جنديًا، و22 مركبة ونظامي حرب إلكترونية، وذلك في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية".
ووفقًا للبيان، "تمت هزيمة وحدات من لواء ميكانيكي ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات عدة من مقاطعة خاركوف، وفي مقاطعة سومي، وتم إلحاق الهزيمة بأفراد ومعدات لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدود تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني".

وفي منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أشار الببان إلى أن "وحدات قوات المجموعة عززت مواقعها على طول خط المواجهة، وخسر العدو ما يصل إلى 160 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و25 مركبة، و4 قطع مدفعية، ومحطتي حرب إلكترونية".

وأوضح أن تشكيلات من لواء مشاة ميكانيكي وآليات وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، هُزمت في بلدات عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
