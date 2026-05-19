الخارجية الروسية: روسيا والصين ستناقشان جميع الأزمات الحادة والرئيسية في العالم

سبوتنيك عربي

أكد أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الوفد الروسي المرافق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته إلى الصين، سيناقش القضايا الثنائية والأزمات... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T10:06+0000

2026-05-19T10:13+0000

وقال رودينكو للصحفيين: "لدينا جدول أعمال واسع للغاية للمفاوضات مع الصين، يشمل قضايا ثنائية وقضايا دولية. وأنا على ثقة من أنه سيتم مناقشة جميع القضايا وجميع الأزمات الرئيسية، وربما الأكثر حدة، التي يواجهها العالم حاليا".تستعد الصين، اليوم، لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم رفع الأعلام الروسية والصينية على طول الطرقات في العاصمة الصينية بكين.وكان قد وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة مصوّرة إلى الشعب الصيني، أعلن فيها أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق.وقال بوتين: "أودّ أن أذكّركم بأنه قبل 25 عامًا، وقّعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، التي أرست أساسًا متينًا لتكوين تفاعل إستراتيجي حقيقي وشراكة شاملة، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا".كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وشي جين بينغ في حفل افتتاح "سنوات التعليم الروسية الصينية" للعام الدراسي 2026-2027.وسيضم الوفد المرافق للرئيس الروسي نواب رئيس الوزراء، وعددا من الوزراء، ورؤساء الشركات، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة العاملة في الصين.ستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين. فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصفالرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"

