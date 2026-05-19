الخارجية الروسية: روسيا والصين ستناقشان جميع الأزمات الحادة والرئيسية في العالم
10:06 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 10:13 GMT 19.05.2026)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
أكد أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الوفد الروسي المرافق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته إلى الصين، سيناقش القضايا الثنائية والأزمات الراهنة الأكثر إلحاحًا في العالم.
وقال رودينكو للصحفيين: "لدينا جدول أعمال واسع للغاية للمفاوضات مع الصين، يشمل قضايا ثنائية وقضايا دولية. وأنا على ثقة من أنه سيتم مناقشة جميع القضايا وجميع الأزمات الرئيسية، وربما الأكثر حدة، التي يواجهها العالم حاليا".
يقوم فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين، في الفترة من 19 إلى 20 مايو/أيار، والتي تم تحديد موعدها لتتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمعاهدة الثنائية بشأن حسن الجوار والتعاون.
تستعد الصين، اليوم، لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم رفع الأعلام الروسية والصينية على طول الطرقات في العاصمة الصينية بكين.
وكان قد وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة مصوّرة إلى الشعب الصيني، أعلن فيها أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق.
وقال بوتين: "أودّ أن أذكّركم بأنه قبل 25 عامًا، وقّعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، التي أرست أساسًا متينًا لتكوين تفاعل إستراتيجي حقيقي وشراكة شاملة، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا".
حدد الرئيس الروسي المواضيع التي يعتزم مناقشتها مع الرئيس الصيني. ووفقًا للرئيس الروسي، ستشمل هذه المواضيع قضايا التعاون بين البلدين باعتباره عاملًا أساسيًا في استقرار العلاقات الدولية، وقضايا الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والطاقة البديلة، والتعاون في مجال الفضاء، والطاقة التقليدية. وأشار إلى أن روسيا والصين على أتم الاستعداد لخطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون في قطاع النفط والغاز، وأنه سيسعد بتوقيع الوثائق ذات الصلة خلال زيارته إلى الصين.
كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وشي جين بينغ في حفل افتتاح "سنوات التعليم الروسية الصينية" للعام الدراسي 2026-2027.
المفاوضات مع شي جين بينغ: يُعقد اجتماع القادة بصيغتين موسعة ومحدودة، ويتناول الاستقرار العالمي والتعاون الاقتصادي والطاقة.
توقيع الوثائق: في أعقاب القمة، من المقرر توقيع نحو 40 اتفاقية حكومية، بما في ذلك بيان مشترك بشأن تعميق الشراكة الشاملة.
سنوات التعليم: سيحضر القادة حفل افتتاح سنوات التعليم في روسيا والصين للفترة 2026-2027.
وسيضم الوفد المرافق للرئيس الروسي نواب رئيس الوزراء، وعددا من الوزراء، ورؤساء الشركات، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة العاملة في الصين.
منذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيساً لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
ستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين. فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.