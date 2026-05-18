أوشاكوف: روسيا والصين توقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة بوتين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
أوشاكوف: روسيا والصين توقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة بوتين
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا والصين ستوقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
أوشاكوف: روسيا والصين توقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة بوتين

13:14 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 13:39 GMT 18.05.2026)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا والصين ستوقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيقام حفل توقيع الوثائق في ختام المفاوضات. ويبلغ عددها حاليًا نحو 40 وثيقة. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على 21 وثيقة بحيث يتم توقيعها جميعاً بحضور القادة، بينما سيتم الإعلان عن باقي الوثائق في الحفل فقط".

وأضاف: "تشهد العلاقات بين روسيا والصين حاليا تطورا سريعا وبلغت مستوى غير مسبوق. وتتميز هذه العلاقات بشراكة شاملة وتعاون استراتيجي".

وتابع: "سيوقع القادة بيانًا مشتركًا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون" .

وأشار إلى أن وثيقة السياسة مطولة نسبيًا وتتألف من 47 صفحة.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "تحدد الوثيقة مسارات التنمية الرئيسية لجميع جوانب علاقاتنا الثنائية المتعددة، وترسم رؤية مشتركة للقضايا الملحة على الأجندة الدولية، وتحدد الأطر الرئيسية للتعاون في الشؤون العالمية".
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تعدّ نموذجا يحتذى به لما ينبغي أن يكون عليه مسار العلاقات والتعاون بين الدول المتجاورة.

ووفقا له، فإن "جميع معاملات الاستيراد والتصدير الروسية الصينية تجرى تقريبًا بالروبل واليوان".

وأوضح: "في جوهر الأمر، قد أقمنا نظامًا تجاريًا ثنائيًا مستقرًا محميًا من تأثير الدول الأخرى وأي اتجاهات سلبية في الأسواق العالمية".
وقال أوشاكوف للصحفيين: "روسيا والصين، كما يعلم الجميع، شريكان تجاريان مهمان لبعضهما بعضا".

وأشار إلى أنه في عام 2025، وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى نحو 240 مليار دولار.

وتابع أوشاكوف: "نحرص على التعاون المستمر بيننا على أساس مبادئ المساعدة المتبادلة والدعم والصداقة".

وقال أوشاكوف: "سيصل الرئيس الروسي إلى بكين مساء يوم 19 أيار/مايو. وسيقام حفل استقبال رسمي في مطار العاصمة الصينية. وسيستقبله شخصيًا عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية وانغ يي".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يتبنى فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أيضًا وثيقة أخرى، أصفها بأنها وثيقة مفاهيمية، وهي إعلان مشترك بشأن إرساء عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية".

وأكد: "سنناقش جوانب العلاقات الثنائية كافة خلال الزيارة الرسمية المرتقبة".

وأردف بالقول: "أودّ أن أشير إلى أن هذا لن يكون اللقاء الوحيد بين زعيمينا هذا العام. فهناك لقاءات أخرى مقررة، تحديدًا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، التي ستعقد في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول/ سبتمبر. بعد ذلك يخطط لعقد لقاء ثنائي في قمة مجموعة "بريكس" في نيودلهي يومي 12 و13 أيلول/ سبتمبر، ثم في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن الصينية، يومي 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وقال أوشاكوف للصحفيين: "ارتباطنا الروسي الصيني الوثيق يحظى بأهمية خاصة في الوضع الدولي الحالي، وله طابع استقراري".
وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن البلدين يعززان التنسيق في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" و"مجموعة العشرين"، وغيرها من المنصات الدولية، مضيفًا: "بالطبع، نواصل تفاعلنا النشط في منظمة شنغهاي للتعاون، وسنحتفل معًا هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة. وبالمناسبة، نحن ندعم بكل السبل وبشكل كامل رئاسة الصين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، هذا العام".
من الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 أيار/مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
