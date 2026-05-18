https://sarabic.ae/20260518/أوشاكوف-ستوقع-روسيا-والصين-نحو-40-وثيقة-خلال-زيارة-بوتين-1113508974.html
أوشاكوف: روسيا والصين توقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة بوتين
أوشاكوف: روسيا والصين توقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة بوتين
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا والصين ستوقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T13:14+0000
2026-05-18T13:14+0000
2026-05-18T13:39+0000
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088885398_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_da6f0e475fe8f16af22c336e2d9c82cd.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيقام حفل توقيع الوثائق في ختام المفاوضات. ويبلغ عددها حاليًا نحو 40 وثيقة. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على 21 وثيقة بحيث يتم توقيعها جميعاً بحضور القادة، بينما سيتم الإعلان عن باقي الوثائق في الحفل فقط".وتابع: "سيوقع القادة بيانًا مشتركًا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون" .وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "تحدد الوثيقة مسارات التنمية الرئيسية لجميع جوانب علاقاتنا الثنائية المتعددة، وترسم رؤية مشتركة للقضايا الملحة على الأجندة الدولية، وتحدد الأطر الرئيسية للتعاون في الشؤون العالمية".وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تعدّ نموذجا يحتذى به لما ينبغي أن يكون عليه مسار العلاقات والتعاون بين الدول المتجاورة.وأوضح: "في جوهر الأمر، قد أقمنا نظامًا تجاريًا ثنائيًا مستقرًا محميًا من تأثير الدول الأخرى وأي اتجاهات سلبية في الأسواق العالمية".وقال أوشاكوف للصحفيين: "روسيا والصين، كما يعلم الجميع، شريكان تجاريان مهمان لبعضهما بعضا".وتابع أوشاكوف: "نحرص على التعاون المستمر بيننا على أساس مبادئ المساعدة المتبادلة والدعم والصداقة".وأشار إلى أنه "من المقرر أن يتبنى فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أيضًا وثيقة أخرى، أصفها بأنها وثيقة مفاهيمية، وهي إعلان مشترك بشأن إرساء عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية".وقال أوشاكوف للصحفيين: "ارتباطنا الروسي الصيني الوثيق يحظى بأهمية خاصة في الوضع الدولي الحالي، وله طابع استقراري".وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن البلدين يعززان التنسيق في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" و"مجموعة العشرين"، وغيرها من المنصات الدولية، مضيفًا: "بالطبع، نواصل تفاعلنا النشط في منظمة شنغهاي للتعاون، وسنحتفل معًا هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة. وبالمناسبة، نحن ندعم بكل السبل وبشكل كامل رئاسة الصين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، هذا العام".من الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 أيار/مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصفارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنحو 15% في الربع الأول من العام 2026
https://sarabic.ae/20230524/شي-جين-بينغ-على-روسيا-والصين-رفع-مستوى-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بينهما-1077392981.html
https://sarabic.ae/20260518/الكرملين-لدى-موسكو-توقعات-بالغة-الأهمية-بشأن-زيارة-بوتين-الرسمية-إلى-الصين-1113503944.html
https://sarabic.ae/20260518/العلاقات-الروسية-الصينية-تنسيق-استراتيجي-يمتد-من-الاقتصاد-والسياسة-إلى-الدفاع-والطاقة--1113498839.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088885398_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_8b664b481b5c6ba272f4132c6af07796.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين
أوشاكوف: روسيا والصين توقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة بوتين
13:14 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 13:39 GMT 18.05.2026)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا والصين ستوقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيقام حفل توقيع الوثائق في ختام المفاوضات. ويبلغ عددها حاليًا نحو 40 وثيقة. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على 21 وثيقة بحيث يتم توقيعها جميعاً بحضور القادة، بينما سيتم الإعلان عن باقي الوثائق في الحفل فقط".
وأضاف: "تشهد العلاقات بين روسيا والصين حاليا تطورا سريعا وبلغت مستوى غير مسبوق. وتتميز هذه العلاقات بشراكة شاملة وتعاون استراتيجي".
وتابع: "سيوقع القادة بيانًا مشتركًا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون" .
وأشار إلى أن وثيقة السياسة مطولة نسبيًا وتتألف من 47 صفحة.
وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "تحدد الوثيقة مسارات التنمية الرئيسية لجميع جوانب علاقاتنا الثنائية المتعددة، وترسم رؤية مشتركة للقضايا الملحة على الأجندة الدولية، وتحدد الأطر الرئيسية للتعاون في الشؤون العالمية".
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تعدّ نموذجا يحتذى به لما ينبغي أن يكون عليه مسار العلاقات والتعاون بين الدول المتجاورة.
ووفقا له، فإن "جميع معاملات الاستيراد والتصدير الروسية الصينية تجرى تقريبًا بالروبل واليوان".
وأوضح: "في جوهر الأمر، قد أقمنا نظامًا تجاريًا ثنائيًا مستقرًا محميًا من تأثير الدول الأخرى وأي اتجاهات سلبية في الأسواق العالمية".
وقال أوشاكوف للصحفيين: "روسيا والصين، كما يعلم الجميع، شريكان تجاريان مهمان لبعضهما بعضا".
وأشار إلى أنه في عام 2025، وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى نحو 240 مليار دولار.
وتابع أوشاكوف: "نحرص على التعاون المستمر بيننا على أساس مبادئ المساعدة المتبادلة والدعم والصداقة".
وقال أوشاكوف: "سيصل الرئيس الروسي إلى بكين مساء يوم 19 أيار/مايو. وسيقام حفل استقبال رسمي في مطار العاصمة الصينية. وسيستقبله شخصيًا عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية وانغ يي".
وأشار إلى أنه "من المقرر أن يتبنى فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أيضًا وثيقة أخرى، أصفها بأنها وثيقة مفاهيمية، وهي إعلان مشترك بشأن إرساء عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية".
وأكد: "سنناقش جوانب العلاقات الثنائية كافة خلال الزيارة الرسمية المرتقبة".
وأردف بالقول: "أودّ أن أشير إلى أن هذا لن يكون اللقاء الوحيد بين زعيمينا هذا العام. فهناك لقاءات أخرى مقررة، تحديدًا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، التي ستعقد في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول/ سبتمبر. بعد ذلك يخطط لعقد لقاء ثنائي في قمة مجموعة "بريكس" في نيودلهي يومي 12 و13 أيلول/ سبتمبر، ثم في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن الصينية، يومي 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر".
وقال أوشاكوف للصحفيين: "ارتباطنا الروسي الصيني الوثيق يحظى بأهمية خاصة في الوضع الدولي الحالي، وله طابع استقراري".
وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن البلدين يعززان التنسيق في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" و"مجموعة العشرين"، وغيرها من المنصات الدولية، مضيفًا: "بالطبع، نواصل تفاعلنا النشط في منظمة شنغهاي للتعاون، وسنحتفل معًا هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة. وبالمناسبة، نحن ندعم بكل السبل وبشكل كامل رئاسة الصين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، هذا العام".
من الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 أيار/مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.