أوشاكوف: روسيا والصين توقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة بوتين

سبوتنيك عربي

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا والصين ستوقعان نحو 40 وثيقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T13:39+0000

وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيقام حفل توقيع الوثائق في ختام المفاوضات. ويبلغ عددها حاليًا نحو 40 وثيقة. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على 21 وثيقة بحيث يتم توقيعها جميعاً بحضور القادة، بينما سيتم الإعلان عن باقي الوثائق في الحفل فقط".وتابع: "سيوقع القادة بيانًا مشتركًا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون" .وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "تحدد الوثيقة مسارات التنمية الرئيسية لجميع جوانب علاقاتنا الثنائية المتعددة، وترسم رؤية مشتركة للقضايا الملحة على الأجندة الدولية، وتحدد الأطر الرئيسية للتعاون في الشؤون العالمية".وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تعدّ نموذجا يحتذى به لما ينبغي أن يكون عليه مسار العلاقات والتعاون بين الدول المتجاورة.وأوضح: "في جوهر الأمر، قد أقمنا نظامًا تجاريًا ثنائيًا مستقرًا محميًا من تأثير الدول الأخرى وأي اتجاهات سلبية في الأسواق العالمية".وقال أوشاكوف للصحفيين: "روسيا والصين، كما يعلم الجميع، شريكان تجاريان مهمان لبعضهما بعضا".وتابع أوشاكوف: "نحرص على التعاون المستمر بيننا على أساس مبادئ المساعدة المتبادلة والدعم والصداقة".وأشار إلى أنه "من المقرر أن يتبنى فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أيضًا وثيقة أخرى، أصفها بأنها وثيقة مفاهيمية، وهي إعلان مشترك بشأن إرساء عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية".وقال أوشاكوف للصحفيين: "ارتباطنا الروسي الصيني الوثيق يحظى بأهمية خاصة في الوضع الدولي الحالي، وله طابع استقراري".وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن البلدين يعززان التنسيق في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" و"مجموعة العشرين"، وغيرها من المنصات الدولية، مضيفًا: "بالطبع، نواصل تفاعلنا النشط في منظمة شنغهاي للتعاون، وسنحتفل معًا هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة. وبالمناسبة، نحن ندعم بكل السبل وبشكل كامل رئاسة الصين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، هذا العام".من الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 أيار/مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصفارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنحو 15% في الربع الأول من العام 2026

