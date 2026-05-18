https://sarabic.ae/20260518/العلاقات-الروسية-الصينية-تنسيق-استراتيجي-يمتد-من-الاقتصاد-والسياسة-إلى-الدفاع-والطاقة--1113498839.html

العلاقات الروسية الصينية... تنسيق استراتيجي يمتد من الاقتصاد والسياسة إلى الدفاع والطاقة

العلاقات الروسية الصينية... تنسيق استراتيجي يمتد من الاقتصاد والسياسة إلى الدفاع والطاقة

سبوتنيك عربي

تتسم العلاقات الروسية الصينية بالتطور السريع، والإطار القانوني المتين، والهيكل التنظيمي المتنوع، والروابط الفعّالة عبر جميع الحدود. 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T08:54+0000

2026-05-18T08:54+0000

2026-05-18T08:54+0000

الصين

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101588/19/1015881927_0:160:3055:1878_1920x0_80_0_0_af0f74e1599f9641c98e51ebeb2b75d1.jpg

أقامت جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي علاقات دبلوماسية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1949. وكان الاتحاد السوفييتي أول دولة أجنبية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، اعترفت حكومة جمهورية الصين الشعبية بروسيا الاتحادية خلفًا قانونيًا للحقوق والالتزامات الدولية للاتحاد السوفييتي السابق، في 24 ديسمبر/كانون الأول 1991.وتتجلى المبادئ الأساسية ومجالات التعاون الثنائي في معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في 16 يوليو/تموز 2001. ويعرّف الطرفان العلاقات الروسية الصينية الحديثة رسميًا بأنها "شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي يدخلان عهدًا جديدًا".العلاقات السياسيةالتقى الزعيمان الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أكثر من 40 مرة. زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين أكثر من 20 مرة، مشاركًا في فعاليات دولية. وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.وخلال زيارة شي جين بينغ الرسمية إلى روسيا، تم توقيع حزمة من الوثائق، من بينها البيان المشترك بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق ودخول حقبة جديدة، والبيان المشترك بشأن خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر 2023، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى الصين. وشارك في المنتدى الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، حيث ألقى كلمة في حفل الافتتاح. وفي بكين، أجرى فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وفي 16 مايو، عقد فلاديمير بوتين وشي جين بينغ اجتماعاً في قاعة الشعب الكبرى ببكين. ثم استؤنفت المشاورات الروسية الصينية بصيغة موسعة، حيث نوقشت خلالها قضايا التعاون الثنائي المختلفة، وتبادلت وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.وفي 17 مايو، شارك فلاديمير بوتين، برفقة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، في حفل افتتاح معرض روسيا-الصين الثامن، ومنتدى روسيا-الصين الرابع للتعاون الإقليمي.في 3 يوليو/تموز 2024، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل دوري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا.وفي 21 يناير/كانون الثاني 2025، أجرى فلاديمير بوتين وشي جين بينغ محادثات عبر تقنية الفيديو. وفي الفترة من 7 إلى 10 مايو/أيار 2025، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا.في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 3 سبتمبر/أيلول 2025، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين استغرقت أربعة أيام. وخلال الزيارة، حضر اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.وفي 2 سبتمبر/أيلول، أجرى بوتين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما عقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ.وفي 3 سبتمبر/أيلول، حضر الزعيم الروسي العرض العسكري في ميدان تيانانمن ببكين بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، ثم حضر حفل استقبال رسمي في قاعة الشعب الكبرى.في 4 فبراير/شباط 2026، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات عبر تقنية الفيديو. يذكر أن آلية لعقد اجتماعات دورية (سنوية) بين رئيسي حكومتي روسيا والصين قائمة منذ عام 1996.وتعمل خمس لجان حكومية مشتركة، وعشرات اللجان الفرعية المشتركة بين الوزارات، وفرق العمل، برئاسة نواب رؤساء الوزراء، بكفاءة عالية. ويُحافظ على تواصل فعّال على مستوى رؤساء وكالات الشؤون الخارجية.وفي الفترة من 31 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان 2025، قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث كان في استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومثّل روسيا كل من وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما مثّل الصين كل من السفير الصيني فوق العادة والمفوض لدى روسيا الاتحادية تشانغ هان هوي ومساعد وزير الخارجية ليو بين.كما عقد اجتماع ثنائي بين سيرغي لافروف ووانغ يي.في الفترة من 13 إلى 15 يوليو/تموز 2025، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بكين، حيث شارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون. وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وعقدت المحادثات التالية بين وزيري خارجية البلدين في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2025 في موسكو.وتعمل حاليًا لجنة برلمانية مشتركة معنية بالتعاون بين مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما والمجلس الوطني لنواب الشعب. ويتم تبادل الوفود بانتظام من خلال اللجان والهيئات البرلمانية المختصة، بالإضافة إلى المجموعات البرلمانية المعنية بالصداقة الروسية الصينية.في الفترة من 25 إلى 236 أغسطس/آب 2025، ترأس رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وفداً برلمانياً إلى الصين في زيارة رسمية.وفي 26 أغسطس/آب، ترأس فياتشيسلاف فولودين وفداً من مجلس الدوما إلى تشانغتشون، حيث وضع إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري للطيارين السوفيت الذين ناضلوا من أجل حرية الصين، والتقى بقيادة مقاطعة جيلين، وهي منطقة تشترك في حدود طويلة مع إقليم بريمورسكي كراي. وخلال زيارته إلى بكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضاً فياتشيسلاف فولودينتتلاقى أو تتشابه مقاربات روسيا والصين تجاه القضايا الجوهرية للنظام العالمي المعاصر والمشاكل الدولية الرئيسية. وعلى هذا الأساس، يستمر التعاون الوثيق في الشؤون الدولية.منذ بداية الصراع الأوكراني، تبنّت الصين موقفًا متوازنًا، داعيةً إلى تسوية سلمية سريعة. وفي الوقت نفسه، صرّح المسؤولون الصينيون مرارًا وتكرارًا علنًا بفهمهم للأسباب الجذرية الحقيقية للصراع، مشيرين إلى الدور التخريبي للولايات المتحدة وحلفائها في تأجيجه، ودعوا إلى مراعاة المصالح الأمنية لجميع الأطراف المعنية.التعاون التجاري والاقتصادييعدّ التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لروسيا منذ عام 2010.ووفقًا للإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بلغ حجم التبادل التجاري الروسي الصيني 228.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بانخفاض قدره 6.9% مقارنةً بالعام السابق. وبلغت الصادرات الروسية إلى الصين 124.8 مليار دولار أمريكي (-3.9%)، بينما بلغت الواردات 103.3 مليار دولار أمريكي (-10.4%).على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي لروسيا، وتحتل روسيا المرتبة الخامسة بين شركاء الصين التجاريين الخارجيين.تعدّ الصين أكبر مستورد للمنتجات الغذائية الروسيةوتشير التقديرات إلى أن روسيا صدّرت إلى السوق الصينية منتجات زراعية بقيمة تزيد عن 6.7 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، فقد ارتفع هذا الحجم بنسبة 14%. ووفقًا لمؤسسة "أغروإكسبورت"، يقدر حجم الصادرات الزراعية الروسية المحتملة إلى الصين بأكثر من 11 مليار دولار بحلول عام 2030.حالياً، يتم تحويل أكثر من 90% من المدفوعات الثنائية إلى العملات الوطنية.بحسب بنك التنمية الأوراسي، ارتفع إجمالي استثمارات الصين في روسيا من 7.3 مليار دولار أمريكي عام 2016 إلى 17.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025. وتمثل روسيا 55% من إجمالي استثمارات الصين في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (31.5 مليار دولار أمريكي).روسيا أكبر مصدّري الوقود إلى السوق الصينيةبدأت أول إمدادات غاز لخط الأنابيب إلى الصين، عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، في نهاية عام 2019، وبلغت 4.1 مليار متر مكعب في عام 2020، وفي عام 2021، زادت مرتين ونصف إلى 10.4 مليار متر مكعب.في أوائل فبراير 2022، وقّعت شركة غازبروم عقدًا ثانيًا طويل الأجل مع شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) لتصدير الغاز عبر مسار الشرق الأقصى. وبموجب هذا العقد، سيرتفع إجمالي حجم الإمدادات إلى 48 مليار متر مكعب سنويًا.ومع إضافة خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" وامتداده عبر منغوليا، وخط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك"، قد تصل صادرات الغاز إلى الصين إلى 50 مليار متر مكعب سنويًا.يتضمن مسار "الشرق الأقصى" إنشاء فرع من خط أنابيب الغاز المحلي سخالين-خاباروفسك-فلاديفوستوك إلى الصين. وسيبدأ تدفق الغاز عبر هذا المسار في يناير 2027.وفي 2 سبتمبر 2025، أعلن أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، أن الشركة وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وقعتا مذكرة تفاهم ملزمة قانونًا بشأن إنشاء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" وخط أنابيب الغاز العابر "سويوز فوستوك" عبر منغوليا.لطالما كانت روسيا مورداً رئيسياً للنفط الخام إلى الصين لسنوات عديدة؛ فبحسب الإحصاءات الرسمية، استوردت الصين 107 ملايين طن من النفط الروسي عام 2023، بزيادة قدرها 24% عن عام 2022. وبحلول نهاية عام 2024، بلغت مشتريات الصين من النفط الروسي 108.47 مليون طن بقيمة 62.425 مليار دولار. وفي نهاية عام 2025، زودت روسيا الصين بـ 100.723 مليون طن من النفط، أي بانخفاض قدره 7.14% عن عام 2024. أما من حيث القيمة، فقد بلغت مشتريات الصين من النفط الروسي عام 2025 ما قيمته 49.802 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 20.4% عن عام 2024.تعد الصين الشريك الاقتصادي الرئيسي لروسيا في الشرق الأقصى. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين الشرق الأقصى والصين ليصل إلى 1.7 تريليون روبل.تطوير طريق بحر الشمالفي عام 2024، وقّعت شركة تابعة لـ"روساتوم" وشركة شحن صينية مذكرة تفاهم لإنشاء خدمة نقل حاويات على مدار العام بين الموانئ الروسية والصينية عبر طريق بحر الشمال. ولتحقيق هذه الغاية، أنشئ مشروع مشترك لتصميم وبناء سفن حاويات قادرة على العمل في ظروف جليدية قاسية، وتشغيل خدمة نقل الحاويات في القطب الشمالي بشكل مشترك.في عام 2025، أنجزت شركات الشحن الصينية 22 رحلة على طول هذا المسار. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن تدريب أطقم السفن الصينية للعمليات في ظروف القطب الشمالي.الصناعة النوويةشاركت روسيا في بناء أربع وحدات طاقة في محطة تيانوان للطاقة النووية، بالإضافة إلى مفاعل CEFR التجريبي السريع. ويعمل البلدان أيضًا على مشروع لبناء وحدة طاقة بمفاعل CFR-600 السريع.من المقرر تشغيل وحدات محطة تيانوان للطاقة النووية الجديدة خلال الفترة 2026-2027. محطة شودابو للطاقة النووية – للفترة 2027-2028.العلاقات العسكرية والتقنية والإنسانيةيعدّ التعاون الوثيق بين روسيا والصين في المجال العسكري ذا أهمية بالغة في العلاقات الثنائية الشاملة. وتجرى بانتظام مناورات مشتركة للقيادة والأركان، والقوات البحرية والجوية، ومكافحة الإرهاب. كما تشكّل الدوريات الجوية والبحرية المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي عنصرًا مهما.وتعطى الأولوية لرعاية المقابر العسكرية الروسية والسوفييتية الموجودة في الصين. ويوجد في الصين 83 موقعًا تذكاريًا عسكريًا، تشمل 59 مقبرة عسكرية و24 نصبًا تذكاريًا. ويتولى المكتب التمثيلي لوزارة الدفاع الروسية المعني بتنظيم وإدارة أعمال النصب التذكارية العسكرية في الصين الأعمال العملية لرعاية هذه المواقع وصيانتها.التعاون التربوي والعلمي والثقافيوتعدّ الجامعة المشتركة، التي أنشأتها جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف) ومعهد بكين للتكنولوجيا في شنتشن، نموذجاً رائداً للتعاون الثنائي في مجال التعليم. تضم الجامعة أكثر من 2500 طالب.وفي عام 2006، أرسيت تقاليد إقامة فعاليات التبادل الثقافي، حيث نظّمت فعاليات وطنية لروسيا والصين، تلتها فعاليات أخرى مثل عام اللغتين الروسية والصينية، وعام التبادل الشبابي، وفعاليات سياحية، وغيرها.من أجل تطوير العلاقات الروسية الصينية وتوسيع العلاقات الثنائية في مجال التعليم، تم إعلان عامي 2026-2027 عامي التعاون الروسي الصيني في مجال التعليم.مجال السياحةابتداءً من 15 سبتمبر/أيلول 2025، طبّقت الصين نظامًا تجريبيًا لمدة عام واحد للإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يومًا للمواطنين الروس، وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا يمدّد إجراءات مماثلة للمواطنين الصينيين حتى 14 سبتمبر/أيلول 2026.بحلول نهاية عام 2025، ارتفع عدد الرحلات السياحية الروسية إلى الصين إلى 2.47 مليون رحلة. وكان هذا ثاني أعلى رقم في التاريخ الحديث، حيث بلغ الرقم القياسي 2.6 مليون رحلة في عام 2019.استقبلت روسيا أكثر من 830 ألف سائح صيني، إلا أن هذا العدد يقل بنسبة 1.6% عن العام السابق. ووفقًا لرابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، فإن نصف السياح الأجانب الذين زاروا روسيا في عام 2025 كانوا من الصين.بوتين: العلاقات الروسية الصينية تشهد تطورا مطردا و شي جين بينغ صديق موثوقبكين: العلاقات الصينية الروسية تسهم بشكل بارز في الاستقرار العالميلافروف ونظيره الصيني يناقشان الوضع في الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20260518/بكين-العلاقات-الصينية-الروسية-تسهم-بشكل-بارز-في-الاستقرار-العالمي-1113498102.html

https://sarabic.ae/20260517/بوتين-المعرض-الروسي-الصيني-يعكس-إنجازات-التعاون-الثنائي--1113479708.html

https://sarabic.ae/20260415/الرئيس-الصيني-يؤكد-على-التعاون-مع-روسيا-في-إطار-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-1112571161.html

https://sarabic.ae/20260415/لافروف-العلاقات-الروسية-الصينية-راسخة-في-وجه-أي-عواصف-1112569617.html

https://sarabic.ae/20260511/بكين-مستوى-العلاقات-الصينية-الروسية-يساهم-في-ضبط-بوصلة-الاستقرار-العالمي-1113319190.html

https://sarabic.ae/20231226/الخارجية-الصينية-التدخل-في-التعاون-التجاري-بين-موسكو-وبكين-غير-مقبول-1084466146.html

https://sarabic.ae/20230524/شي-جين-بينغ-على-روسيا-والصين-رفع-مستوى-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بينهما-1077392981.html

https://sarabic.ae/20260414/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بنحو-15-في-3-أشهر-1112543469.html

https://sarabic.ae/20250829/بوتين-روسيا-تحافظ-على-مركز-الصدارة-في-صادرات-النفط-والغاز-إلى-الصين-1104302518.html

https://sarabic.ae/20250829/السفير-الروسي-لدى-بكين-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-ارتفع-بنسبة-67-خلال-الأعوام-الـ3-الماضية-1104257595.html

https://sarabic.ae/20250902/روساتوم-روسيا-تعتزم-مساعدة-الصين-على-تجاوز-أمريكا-في-القدرة-المركبة-لمحطات-الطاقة-النووية--1104440254.html

https://sarabic.ae/20250901/روسيا-والصين-توسعان-تعاونهما-في-مجال-الطاقة-النووية-باستخدام-تقنيات-الجيل-الرابع-الجديدة-1104371944.html

https://sarabic.ae/20260424/بيلاؤوسوف-التعاون-العسكري-بين-روسيا-والصين-يكتسب-أهمية-خاصة-في-ظل-الأوضاع-الدولية-الحالية-1112851006.html

https://sarabic.ae/20260415/الرئيس-الصيني-يؤكد-على-التعاون-مع-روسيا-في-إطار-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-1112571161.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, العالم