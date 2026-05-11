بكين: مستوى العلاقات الصينية الروسية يساهم في ضبط بوصلة الاستقرار العالمي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمية أكثر...

وقال متحدث الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "الصين مستعدة لمواصلة التمسك بروح حسن الجوار الراسخ، والتنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون المتبادل المنفعة مع روسيا، ومواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً".وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حافظت العلاقات الصينية الروسية على مستوى عالٍ من التطور، مما أدى إلى استقرار كبير في عالم مليء بالتقلبات والفوضى".وقال متحدث الخارجية الصينية خلال المؤتمر الصحفي: "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتوسيع التعاون، وحل الخلافات، وتحقيق مزيد من الاستقرار واليقين في عالم مليء بالتغييرات والفوضى، وذلك استنادًا إلى مبادئ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".وأضاف أن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيجري حوارًا معمقًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية، فضلًا عن السلام والتنمية العالميين".وقال متحدث باسم الخارجية الصينية لوكالة أنباء "شينخوا" إن "الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو".وأضاف أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

