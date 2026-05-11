https://sarabic.ae/20260511/بكين-مستوى-العلاقات-الصينية-الروسية-يساهم-في-ضبط-بوصلة-الاستقرار-العالمي-1113319190.html
بكين: مستوى العلاقات الصينية الروسية يساهم في ضبط بوصلة الاستقرار العالمي
بكين: مستوى العلاقات الصينية الروسية يساهم في ضبط بوصلة الاستقرار العالمي
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمية أكثر... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T08:16+0000
2026-05-11T08:16+0000
2026-05-11T08:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقال متحدث الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "الصين مستعدة لمواصلة التمسك بروح حسن الجوار الراسخ، والتنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون المتبادل المنفعة مع روسيا، ومواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً".وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حافظت العلاقات الصينية الروسية على مستوى عالٍ من التطور، مما أدى إلى استقرار كبير في عالم مليء بالتقلبات والفوضى".وقال متحدث الخارجية الصينية خلال المؤتمر الصحفي: "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتوسيع التعاون، وحل الخلافات، وتحقيق مزيد من الاستقرار واليقين في عالم مليء بالتغييرات والفوضى، وذلك استنادًا إلى مبادئ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".وأضاف أن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيجري حوارًا معمقًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية، فضلًا عن السلام والتنمية العالميين".وقال متحدث باسم الخارجية الصينية لوكالة أنباء "شينخوا" إن "الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو".وأضاف أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
https://sarabic.ae/20260429/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-قدمت-مقترحات-إلى-موسكو-وبكين-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-1112983549.html
https://sarabic.ae/20260511/الخارجية-الصينية-ترامب-يعتزم-زيارة-الصين-في-الفترة-ما-بين-13-و15-مايو-الجاري-1113316789.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
بكين: مستوى العلاقات الصينية الروسية يساهم في ضبط بوصلة الاستقرار العالمي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمية أكثر عدلاً.
وقال متحدث الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "الصين مستعدة لمواصلة التمسك بروح حسن الجوار الراسخ، والتنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون المتبادل المنفعة مع روسيا، ومواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً".
وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حافظت العلاقات الصينية الروسية على مستوى عالٍ من التطور، مما أدى إلى استقرار كبير في عالم مليء بالتقلبات والفوضى".
وصرح جياكون، بأن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون وحل الخلافات مع الولايات المتحدة بما يُسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار بالعالم.
وقال متحدث الخارجية الصينية خلال المؤتمر الصحفي: "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتوسيع التعاون، وحل الخلافات، وتحقيق مزيد من الاستقرار واليقين في عالم مليء بالتغييرات والفوضى، وذلك استنادًا إلى مبادئ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".
وأضاف أن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيجري حوارًا معمقًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية، فضلًا عن السلام والتنمية العالميين".
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم زيارة البلاد في الفترة ما بين 13 و15 أيار/مايو الجاري.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية لوكالة أنباء "شينخوا" إن "الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو".
وأضاف أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من الرئيس الصيني
شي جين بينغ.