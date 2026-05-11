بكين: مستوى العلاقات الصينية الروسية يساهم في ضبط بوصلة الاستقرار العالمي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بكين: مستوى العلاقات الصينية الروسية يساهم في ضبط بوصلة الاستقرار العالمي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمية أكثر... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال متحدث الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "الصين مستعدة لمواصلة التمسك بروح حسن الجوار الراسخ، والتنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون المتبادل المنفعة مع روسيا، ومواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً".وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حافظت العلاقات الصينية الروسية على مستوى عالٍ من التطور، مما أدى إلى استقرار كبير في عالم مليء بالتقلبات والفوضى".وقال متحدث الخارجية الصينية خلال المؤتمر الصحفي: "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتوسيع التعاون، وحل الخلافات، وتحقيق مزيد من الاستقرار واليقين في عالم مليء بالتغييرات والفوضى، وذلك استنادًا إلى مبادئ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".وأضاف أن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيجري حوارًا معمقًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية، فضلًا عن السلام والتنمية العالميين".وقال متحدث باسم الخارجية الصينية لوكالة أنباء "شينخوا" إن "الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو".وأضاف أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
بكين: مستوى العلاقات الصينية الروسية يساهم في ضبط بوصلة الاستقرار العالمي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمية أكثر عدلاً.
وقال متحدث الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "الصين مستعدة لمواصلة التمسك بروح حسن الجوار الراسخ، والتنسيق الاستراتيجي الشامل، والتعاون المتبادل المنفعة مع روسيا، ومواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والمساهمة في بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً".
وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حافظت العلاقات الصينية الروسية على مستوى عالٍ من التطور، مما أدى إلى استقرار كبير في عالم مليء بالتقلبات والفوضى".
وصرح جياكون، بأن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون وحل الخلافات مع الولايات المتحدة بما يُسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار بالعالم.
الخارجية الأمريكية: واشنطن قدمت مقترحات إلى موسكو وبكين حول الاستقرار الاستراتيجي
وقال متحدث الخارجية الصينية خلال المؤتمر الصحفي: "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتوسيع التعاون، وحل الخلافات، وتحقيق مزيد من الاستقرار واليقين في عالم مليء بالتغييرات والفوضى، وذلك استنادًا إلى مبادئ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".
وأضاف أن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيجري حوارًا معمقًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية، فضلًا عن السلام والتنمية العالميين".
الخارجية الصينية: ترامب يعتزم زيارة الصين في الفترة ما بين 13 و15 مايو الجاري
02:46 GMT

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم زيارة البلاد في الفترة ما بين 13 و15 أيار/مايو الجاري.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية لوكالة أنباء "شينخوا" إن "الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو".
وأضاف أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
