ترامب: الرد الإيراني على المقترح الأمريكي غير مقبول على الإطلاق

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، رد إيران على المقترح الأمريكي لحل النزاع بأنه غير مقبول بتاتا. 10.05.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون "ممثلي" إيران. لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق!".ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر الإيراني قوله إن "ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن الملف النووي الإيراني لا أساس له من الصحة، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل المواد النووية".وبحسب المصدر، فإن "الرد الإيراني تضمّن مطالب رئيسية، من بينها عدم التعرض لإيران مجددًا وإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال 30 يوما".وقالت الصحيفة الباكستانية، إن "رئيس الوزراء شهباز شريف أكد تلقي باكستان ردا من إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في المنطقة".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قد أفادت، في وقت سابق، بأن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي عبر باكستان، وهو ردها على النص الأخير الذي اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

