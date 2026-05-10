ترامب: الرد الإيراني على المقترح الأمريكي غير مقبول على الإطلاق
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، رد إيران على المقترح الأمريكي لحل النزاع بأنه غير مقبول بتاتا.
2026-05-10T20:33+0000
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون "ممثلي" إيران. لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق!".
وفي وقت سابق من اليوم، نفى مصدر إيراني، صحة ما تم تداوله في الإعلام الأمريكي، بشأن رد طهران على مقترحات متعلقة بالمفاوضات، معتبرًا أن أجزاء مهمة من تلك التسريبات غير صحيحة وغير واقعية.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر الإيراني قوله إن "ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن الملف النووي الإيراني لا أساس له من الصحة، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل المواد النووية".
وبحسب المصدر، فإن "الرد الإيراني تضمّن مطالب رئيسية، من بينها عدم التعرض لإيران مجددًا وإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال 30 يوما".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تسليم إيران ردها على المقترح الأمريكي عبر باكستان التي تلعب دور الوسيط في التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لصحيفة "دون" الباكستانية.
وقالت الصحيفة الباكستانية، إن "رئيس الوزراء شهباز شريف أكد تلقي باكستان ردا من إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في المنطقة".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قد أفادت، في وقت سابق، بأن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي عبر باكستان، وهو ردها على النص الأخير الذي اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، أمس السبت، بأنه يتوقع الليلة ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.