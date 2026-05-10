طهران تنفي تسريبات أمريكية بشأن مقترح إنهاء الحرب وتكشف تفاصيل الرد الإيراني

سبوتنيك عربي

نفى مصدر إيراني، اليوم الأحد، صحة ما تم تداوله في الإعلام الأمريكي، بشأن رد طهران على مقترحات متعلقة بالمفاوضات، معتبرًا أن أجزاء مهمة من تلك التسريبات غير... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر الإيراني قوله إن "ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن الملف النووي الإيراني لا أساس له من الصحة، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل المواد النووية".وبحسب المصدر، فإن "الرد الإيراني تضمّن مطالب رئيسية، من بينها عدم التعرض لإيران مجددًا وإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال 30 يوما".كما شمل الرد، وفق المصدر، المطالبة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ضمن إطار اتفاق مبدئي، إلى جانب التأكيد على ضرورة إنهاء القيود المفروضة على التحركات البحرية.وأشار المصدر، إلى أن النص الإيراني أكد أن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران في حال التزام الولايات المتحدة بشروط معينة، مع الدعوة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيع أي تفاهم أولي.وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران أرسلت ردًا رسميًا متعدد الصفحات على مقترح أمريكي يتعلق بوقف إطلاق النار والملف النووي.وبحسب التقرير، فإن الرد الإيراني لا يتضمن تعهدات واضحة بشأن مصير البرنامج النووي أو مخزون اليورانيوم المخصب، مع الإشارة إلى وجود فجوات في بعض البنود المتعلقة بالتزامات طهران.وبحسب التسريبات، فإن إيران تركت نقاطًا غير محسومة في ردها، خاصة فيما يتعلق بآليات وقف النار وضمانات التنفيذ، ما يعكس استمرار التعقيد في المفاوضات بين الجانبين.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن "إيران لن ترى مجددًا الأموال التي منحها لها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وأضاف ترامب، عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن "إيران لن تكرر معنا ما فعلته مع أوباما"، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية السابقة منحت طهران فرصة كبيرة للحياة عبر الأموال التي حصلت عليها بموجب الاتفاق النووي.وأشار إلى أن "إيران لن تحصل مرة أخرى على مثل تلك الأموال أبداً"، لافتاً إلى أن إدارة أوباما نقلت إلى طهران نحو 1.7 مليار دولار، على حد تعبيره.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن إيران أرسلت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

