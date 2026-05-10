طهران تنفي تسريبات أمريكية بشأن مقترح إنهاء الحرب وتكشف تفاصيل الرد الإيراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
طهران تنفي تسريبات أمريكية بشأن مقترح إنهاء الحرب وتكشف تفاصيل الرد الإيراني
سبوتنيك عربي
نفى مصدر إيراني، اليوم الأحد، صحة ما تم تداوله في الإعلام الأمريكي، بشأن رد طهران على مقترحات متعلقة بالمفاوضات، معتبرًا أن أجزاء مهمة من تلك التسريبات غير... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
20:12 GMT 10.05.2026
نفى مصدر إيراني، اليوم الأحد، صحة ما تم تداوله في الإعلام الأمريكي، بشأن رد طهران على مقترحات متعلقة بالمفاوضات، معتبرًا أن أجزاء مهمة من تلك التسريبات غير صحيحة وغير واقعية.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر الإيراني قوله إن "ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن الملف النووي الإيراني لا أساس له من الصحة، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل المواد النووية".
وبحسب المصدر، فإن "الرد الإيراني تضمّن مطالب رئيسية، من بينها عدم التعرض لإيران مجددًا وإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال 30 يوما".
كما شمل الرد، وفق المصدر، المطالبة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ضمن إطار اتفاق مبدئي، إلى جانب التأكيد على ضرورة إنهاء القيود المفروضة على التحركات البحرية.
وأشار المصدر، إلى أن النص الإيراني أكد أن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران في حال التزام الولايات المتحدة بشروط معينة، مع الدعوة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيع أي تفاهم أولي.
وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران أرسلت ردًا رسميًا متعدد الصفحات على مقترح أمريكي يتعلق بوقف إطلاق النار والملف النووي.
وبحسب التقرير، فإن الرد الإيراني لا يتضمن تعهدات واضحة بشأن مصير البرنامج النووي أو مخزون اليورانيوم المخصب، مع الإشارة إلى وجود فجوات في بعض البنود المتعلقة بالتزامات طهران.
وأضافت المصادر أن "إيران اقترحت إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي"، مشيرة إلى أن طهران اقترحت نقل جزء من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، مع مطالبتها باستعادته في حال انسحاب الولايات المتحدة من أي اتفاق مستقبلي.
وبحسب التسريبات، فإن إيران تركت نقاطًا غير محسومة في ردها، خاصة فيما يتعلق بآليات وقف النار وضمانات التنفيذ، ما يعكس استمرار التعقيد في المفاوضات بين الجانبين.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إن "إيران لن ترى مجددًا الأموال التي منحها لها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف ترامب، عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن "إيران لن تكرر معنا ما فعلته مع أوباما"، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية السابقة منحت طهران فرصة كبيرة للحياة عبر الأموال التي حصلت عليها بموجب الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن "إيران لن تحصل مرة أخرى على مثل تلك الأموال أبداً"، لافتاً إلى أن إدارة أوباما نقلت إلى طهران نحو 1.7 مليار دولار، على حد تعبيره.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن إيران أرسلت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن "الخطة المقترحة تشير إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستتركز بشكل أساسي على ملف إنهاء الحرب في المنطقة، باعتباره أولوية ضمن مسار أي تسوية محتملة".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
