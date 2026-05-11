الخارجية الصينية: ترامب يعتزم زيارة الصين في الفترة ما بين 13 و15 مايو الجاري
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم زيارة البلاد في الفترة ما بين 13 و15 أيار/مايو الجاري.
2026-05-11T02:46+0000
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم زيارة البلاد في الفترة ما بين 13 و15 أيار/مايو الجاري.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية لوكالة أنباء "شينخوا" إن "الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو".
وأضاف أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
كانت وزارة التجارة الصينية، أعلنت اليوم الاثنين، أن الصين والولايات المتحدة ستجريان مشاورات بشأن القضايا التجارية والاقتصادية في كوريا الجنوبية يومي 12 و13 أيار/مايو الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "بموجب الاتفاق المبرم بين الصين والولايات المتحدة، سيقود هي ليفنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وفدًا إلى كوريا الجنوبية في الفترة من 12 إلى 13 أيار/مايو لإجراء مشاورات تجارية واقتصادية مع الولايات المتحدة".
وأشار البيان إلى أن الطرفين سيناقشان القضايا التجارية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، استرشادًا بالاتفاقات المهمة التي تم التوصل إليها خلال قمة بوسان والمحادثات الهاتفية بين رئيسي الدولتين.