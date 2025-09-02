https://sarabic.ae/20250902/روساتوم-روسيا-تعتزم-مساعدة-الصين-على-تجاوز-أمريكا-في-القدرة-المركبة-لمحطات-الطاقة-النووية--1104440254.html

"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية

صرّح المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تساعد الصين على تجاوز الولايات المتحدة في قدرة محطات الطاقة

وقال ليخاتشيوف خلال مقابلة: "لدى الصين خطط طموحة لتطوير الطاقة النووية. وقد وُضعت المهمة لمواكبة الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوزها في القدرة المركبة، أي الوصول إلى قدرة تزيد عن 100 غيغاواط".وفي وقت سابق، ذكر أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكا".وأضاف ليخاتشيف في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".

الصين

