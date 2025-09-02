https://sarabic.ae/20250902/روساتوم-روسيا-تعتزم-مساعدة-الصين-على-تجاوز-أمريكا-في-القدرة-المركبة-لمحطات-الطاقة-النووية--1104440254.html
"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية
"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تساعد الصين على تجاوز الولايات المتحدة في قدرة محطات الطاقة... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T19:13+0000
2025-09-02T19:13+0000
2025-09-02T19:13+0000
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/02/1060764485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45b6173f2baa7aa84d2a1ac0f803fd24.jpg
وقال ليخاتشيوف خلال مقابلة: "لدى الصين خطط طموحة لتطوير الطاقة النووية. وقد وُضعت المهمة لمواكبة الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوزها في القدرة المركبة، أي الوصول إلى قدرة تزيد عن 100 غيغاواط".وفي وقت سابق، ذكر أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكا".وأضاف ليخاتشيف في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".
https://sarabic.ae/20250508/مؤسسة-روساتوم-تعلن-استعدادها-لإعادة-الوقود-النووي-الأمريكي-من-محطة-زابوروجيه-إلى-مصدره-1100313558.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/02/1060764485_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f841a7cc8e61aab13398c441f1a9b4bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية
صرّح المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تساعد الصين على تجاوز الولايات المتحدة في قدرة محطات الطاقة النووية.
وقال ليخاتشيوف خلال مقابلة: "لدى الصين خطط طموحة لتطوير الطاقة النووية. وقد وُضعت المهمة لمواكبة الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوزها في القدرة المركبة، أي الوصول إلى قدرة تزيد عن 100 غيغاواط".
وأضاف أن روسيا ستساعد الصين على تحقيق هذا الهدف، فقد تم بالفعل إنشاء أربعة مفاعلات نووية بسعة تزيد عن غيغاواط، وأربعة أخرى قيد الإنشاء.
وفي وقت سابق، ذكر أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكا".
وأضاف ليخاتشيف في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد
. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".