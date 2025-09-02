"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/روساتوم-روسيا-تعتزم-مساعدة-الصين-على-تجاوز-أمريكا-في-القدرة-المركبة-لمحطات-الطاقة-النووية--1104440254.html
"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية
"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تساعد الصين على تجاوز الولايات المتحدة في قدرة محطات الطاقة... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T19:13+0000
2025-09-02T19:13+0000
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/02/1060764485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45b6173f2baa7aa84d2a1ac0f803fd24.jpg
وقال ليخاتشيوف خلال مقابلة: "لدى الصين خطط طموحة لتطوير الطاقة النووية. وقد وُضعت المهمة لمواكبة الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوزها في القدرة المركبة، أي الوصول إلى قدرة تزيد عن 100 غيغاواط".وفي وقت سابق، ذكر أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكا".وأضاف ليخاتشيف في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".
https://sarabic.ae/20250508/مؤسسة-روساتوم-تعلن-استعدادها-لإعادة-الوقود-النووي-الأمريكي-من-محطة-زابوروجيه-إلى-مصدره-1100313558.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/02/1060764485_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f841a7cc8e61aab13398c441f1a9b4bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

"روساتوم": روسيا تعتزم مساعدة الصين على تجاوز أمريكا في القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية

19:13 GMT 02.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تساعد الصين على تجاوز الولايات المتحدة في قدرة محطات الطاقة النووية.
وقال ليخاتشيوف خلال مقابلة: "لدى الصين خطط طموحة لتطوير الطاقة النووية. وقد وُضعت المهمة لمواكبة الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوزها في القدرة المركبة، أي الوصول إلى قدرة تزيد عن 100 غيغاواط".

وأضاف أن روسيا ستساعد الصين على تحقيق هذا الهدف، فقد تم بالفعل إنشاء أربعة مفاعلات نووية بسعة تزيد عن غيغاواط، وأربعة أخرى قيد الإنشاء.

محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره
8 مايو, 14:04 GMT
وفي وقت سابق، ذكر أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكا".
وأضاف ليخاتشيف في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала