لافروف ونظيره الصيني يناقشان الوضع في الشرق الأوسط

لافروف ونظيره الصيني يناقشان الوضع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T14:42+0000

2026-04-05T14:42+0000

2026-04-05T15:53+0000

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في الخامس من أبريل/نيسان، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي، وخلال المكالمة، نوقشت الأوضاع في الخليج العربي، والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء المواجهة في هذه المنطقة الحيوية سريعا، والشروع في حوار سياسي ودبلوماسي".وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال البعثتين الدائمتين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك".من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "في الخامس من أبريل/نيسان، أجرى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش خلالها الجانبان الوضع الراهن في الشرق الأوسط".وأضاف: "الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور، وتتصاعد حدة الأعمال العدائية. قضية الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن حلها جذريا إلا من خلال وقف فوري لإطلاق النار".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيرانترامب: أنقذنا الطيار الأمريكي المفقود في إيران

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية