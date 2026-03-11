https://sarabic.ae/20260311/روسيا-والصين-تمتنعان-عن-التصويت-مجلس-الأمن-يطالب-إيران-بوقف-الهجمات-على-الدول-العربية-1111366700.html

روسيا والصين تمتنعان عن التصويت... مجلس الأمن يطالب إيران بوقف الهجمات على الدول العربية

روسيا والصين تمتنعان عن التصويت... مجلس الأمن يطالب إيران بوقف الهجمات على الدول العربية

سبوتنيك عربي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا يطالب إيران بوقف الهجمات على الدول العربية، فيما لا يتضمن النص أي إدانة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T20:19+0000

2026-03-11T20:19+0000

2026-03-11T20:19+0000

العالم

الأخبار

إيران

الكويت

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، بأن "القرار المعتمد يدين الضربات الإيرانية على أهداف في البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن، ويطالب بوقفها فورا".وذكر أن القرار لم يشر إلى هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم يدعُ هاتين الدولتين إلى وقف هجماتهما ضد إيران.وصوتت 13 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن لاحقا على مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، من دون أن يربط ذلك بأي دول محددة.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال براد كوبر، أن الولايات المتحدة مستمرة بتعزيز الضغط العسكري على إيران.وقال كوبر في رسالة فيديو له على منصة "إكس": "القوة العسكرية الأمريكية تتعزز، حيث قمنا يوم أمس بتنفيذ موجات من الضربات حوالي كل ساعة من عدة نواحي مختلفة ومن أماكن مختلفة داخل إيران".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260311/ضابط-أمريكي-سابق-مهاجمة-إسرائيل-لإيران-بسبب-الملف-النووي-ازدواجية-معايير-واضحة-1111364720.html

https://sarabic.ae/20260311/ترامب-دمرنا-جميع-سفن-الألغام-الإيرانية-تقريبا-في-ليلة-واحدة-1111357477.html

إيران

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الأخبار, إيران, الكويت