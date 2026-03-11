https://sarabic.ae/20260311/ترامب-دمرنا-جميع-سفن-الألغام-الإيرانية-تقريبا-في-ليلة-واحدة-1111357477.html

ترامب: دمرنا جميع سفن الألغام الإيرانية تقريبا في ليلة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الأمريكي دمر جميع سفن الألغام الإيرانية تقريبا في ليلة واحدة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن "الجيش الأمريكي قضى على كل الدفاعات البحرية لإيران بشكل غير مسبوق وهي تدفع ثمنا باهظا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "يمكن لناقلات النفط استعمال مضيق هرمز وإيران فقدت بحريتها ولا تتوفر لديها طائرات"، مؤكدا: "لقد ضربناهم بقوة أكبر من أي دولة أخرى في التاريخ تعرضت للضرب… ولم ننتهِ بعد".وحول مدى إعلان النصر في هذه الحرب إذا بقي المرشد الأعلى مجتبى علي خامنئي، قال ترامب: "لا أريد التعليق على ذلك". وبشأن ما إذا قامت البحرية الإيرانية بزراعة أي ألغام في مضيق هرمز، قال الرئيس ترامب: "لا نعتقد ذلك".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال براد كوبر، أن الولايات المتحدة مستمرة بتعزيز الضغط العسكري على إيران.وقال كوبر في رسالة فيديو له على منصة "إكس": "القوة العسكرية الأمريكية تتعزز، حيث قمنا يوم أمس بتنفيذ موجات من الضربات حوالي كل ساعة من عدة نواحي مختلفة ومن أماكن مختلفة داخل إيران".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وزير الخارجية الإيراني: خطط أمريكا وإسرائيل لتغيير النظام في إيران فشلت

