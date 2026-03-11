https://sarabic.ae/20260311/السلاح-الاستراتيجي-الأخطر-في-البحرية-الإيرانية-1111354316.html
السلاح الاستراتيجي الأخطر في البحرية الإيرانية
السلاح الاستراتيجي الأخطر في البحرية الإيرانية
سبوتنيك عربي
تعد الغواصات، إلى جانب الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، من أهم الأسلحة الاستراتيجية في البحرية الإيرانية، حيث تطوّر طهران عدة فئات منها... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T16:35+0000
2026-03-11T16:35+0000
2026-03-11T16:35+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102303/52/1023035252_0:89:1024:665_1920x0_80_0_0_a61b3d7fb48624d745c94290513bafe4.jpg
وتعتمد إيران بشكل متزايد على الغواصات كأحد أعمدة قوتها البحرية، إذ تنتج نماذج مختلفة منها محليا، إضافة إلى تشغيل غواصات ثقيلة حصلت عليها من روسيا.ومن أهم الأسلحة الاستراتيجية للبحرية الإيرانية:أما غواصات "فاتح" فتنتمي إلى فئة الغواصات شبه الثقيلة، وتستطيع الغوص إلى عمق يتراوح بين 200 و250 متراً، وتضم في تسليحها 4 صواريخ أو طوربيدات في أنابيب الإطلاق، إضافة إلى صاروخين أو طوربيدين في المخزن، ما يتيح لها تنفيذ مهام قتالية لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً في جنوب بحر عُمان وشمال المحيط الهندي.غير أن الغواصات الأهم في الأسطول الإيراني تبقى غواصات فئة "كيلو"، وهي ثلاث غواصات تحمل أسماء "طارق" و"نوح" و"يونس"، وقد حصلت عليها إيران من روسيا بين عامي 1991 و1993، وتعرف لدى حلف شمال الأطلسي بلقب "ديزل الأعماق" أو "الثقب الأسود" نظرا لتشغيلها الهادئ للغاية.وتعتبر هذه الغواصات من غواصات النقل الثقيل الإيرانية، وهي مسؤولة عن توفير الأمن من مضيق هرمز إلى مدار بزاوية 10 درجات في المحيط الهندي، وتحديدا ضمن منطقة مسؤولية تحالف CTF150 والأسطول الخامس الأمريكي.ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام العسكرية الإيرانية، يُحتمل أن تكون إيران قد اشترت صواريخ كروز مضادة للغواصات من عائلة "كلوب" (صاروخ كاليبر التصديري) وسفن إنزال قتالية من طراز "إيفان-غرين" من روسيا في السنوات الأخيرة.صرح اللواء علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن إيران تمتلك أيضاً صواريخ تُطلق من تحت الماء بسرعة 100 متر في الثانية، مشيرا إلى أن إيران قد تستخدمها ضد العدو في الأيام المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن إيران وروسيا فقط تمتلكان تكنولوجيا هذه الصواريخ.منظومة "بانتسير" تحمي سماء الإمارات... السر الذي أسقط المسيرات وحصن المنشآتهل تعيد الحرب على إيران رسم خريطة تحالفات الشرق الأوسط؟
https://sarabic.ae/20260306/القدرات-الصاروخية-لدول-الشرق-الأوسط-على-خلفية-الحرب-ضد-إيران-الأنواع-ومدى-الاستهداف-1111137014.html
https://sarabic.ae/20250623/لأول-مرة-إيران-تعلن-استخدام-صاروخ-خيبر-البالستي-متعدد-الرؤوس-ضد-إسرائيل-1101963119.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102303/52/1023035252_127:0:1024:673_1920x0_80_0_0_cb4eb31f877c94e852e43e10d894a55c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
السلاح الاستراتيجي الأخطر في البحرية الإيرانية
تعد الغواصات، إلى جانب الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، من أهم الأسلحة الاستراتيجية في البحرية الإيرانية، حيث تطوّر طهران عدة فئات منها لتعزيز قدراتها القتالية.
وتعتمد إيران بشكل متزايد على الغواصات كأحد أعمدة قوتها البحرية، إذ تنتج نماذج مختلفة منها محليا، إضافة إلى تشغيل غواصات ثقيلة حصلت عليها من روسيا.
ومن أهم الأسلحة الاستراتيجية للبحرية الإيرانية:
غواصات "غدير"، المصنفة ضمن فئة "الغواصات الصغيرة"، والتي توصف أنها من روائع الدفاع البحري الإيراني. وهي ممتازة للعمليات القتالية في الخليج العربي وبحر عُمان، إذ تتميز بقدرتها على الغوص إلى القاع وانتظار الأهداف، كما أنها قادرة على إطلاق الطوربيدات وزرع الألغام البحرية، فضلاً عن نقل وحدات النخبة القتالية.
أما غواصات "فاتح" فتنتمي إلى فئة الغواصات شبه الثقيلة، وتستطيع الغوص إلى عمق يتراوح بين 200 و250 متراً، وتضم في تسليحها 4 صواريخ أو طوربيدات في أنابيب الإطلاق، إضافة إلى صاروخين أو طوربيدين في المخزن
، ما يتيح لها تنفيذ مهام قتالية لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً في جنوب بحر عُمان وشمال المحيط الهندي.
غير أن الغواصات الأهم في الأسطول الإيراني تبقى غواصات فئة "كيلو"، وهي ثلاث غواصات تحمل أسماء "طارق" و"نوح" و"يونس"، وقد حصلت عليها إيران من روسيا بين عامي 1991 و1993، وتعرف لدى حلف شمال الأطلسي بلقب "ديزل الأعماق" أو "الثقب الأسود" نظرا لتشغيلها الهادئ للغاية.
وتجهّز هذه الغواصات بصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، إضافة إلى الطوربيدات والألغام البحرية، ويمكنها بلوغ سرعة تصل إلى 20 عقدة تحت الماء والغوص إلى عمق 300 متر.
وتعتبر هذه الغواصات من غواصات النقل الثقيل الإيرانية، وهي مسؤولة عن توفير الأمن من مضيق هرمز
إلى مدار بزاوية 10 درجات في المحيط الهندي، وتحديدا ضمن منطقة مسؤولية تحالف CTF150 والأسطول الخامس الأمريكي.
ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام العسكرية الإيرانية، يُحتمل أن تكون إيران قد اشترت صواريخ كروز مضادة للغواصات من عائلة "كلوب" (صاروخ كاليبر التصديري) وسفن إنزال قتالية من طراز "إيفان-غرين" من روسيا في السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، بثّت وسائل إعلام إيرانية لقطات فيديو تُظهر أحدث إنجازات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، من بينها غواصة ذكية مسيرة قادرة على إطلاق طائرة "كاميكازي" من دون طيار (نسخة مُعدّلة من طائرة "ريزفان" من دون طيار) بمدى يصل إلى 100 كيلومتر، وتستطيع هذه الغواصة إطلاق السلاح من تحت الماء من دون الاقتراب من العدو، ما يسمح باستهداف مواقع استراتيجية مع الحفاظ على عنصر التخفي.
صرح اللواء علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن إيران تمتلك أيضاً صواريخ تُطلق من تحت الماء
بسرعة 100 متر في الثانية، مشيرا إلى أن إيران قد تستخدمها ضد العدو في الأيام المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن إيران وروسيا فقط تمتلكان تكنولوجيا هذه الصواريخ.