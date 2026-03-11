https://sarabic.ae/20260311/السلاح-الاستراتيجي-الأخطر-في-البحرية-الإيرانية-1111354316.html

السلاح الاستراتيجي الأخطر في البحرية الإيرانية

تعد الغواصات، إلى جانب الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، من أهم الأسلحة الاستراتيجية في البحرية الإيرانية، حيث تطوّر طهران عدة فئات منها...

وتعتمد إيران بشكل متزايد على الغواصات كأحد أعمدة قوتها البحرية، إذ تنتج نماذج مختلفة منها محليا، إضافة إلى تشغيل غواصات ثقيلة حصلت عليها من روسيا.ومن أهم الأسلحة الاستراتيجية للبحرية الإيرانية:أما غواصات "فاتح" فتنتمي إلى فئة الغواصات شبه الثقيلة، وتستطيع الغوص إلى عمق يتراوح بين 200 و250 متراً، وتضم في تسليحها 4 صواريخ أو طوربيدات في أنابيب الإطلاق، إضافة إلى صاروخين أو طوربيدين في المخزن، ما يتيح لها تنفيذ مهام قتالية لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً في جنوب بحر عُمان وشمال المحيط الهندي.غير أن الغواصات الأهم في الأسطول الإيراني تبقى غواصات فئة "كيلو"، وهي ثلاث غواصات تحمل أسماء "طارق" و"نوح" و"يونس"، وقد حصلت عليها إيران من روسيا بين عامي 1991 و1993، وتعرف لدى حلف شمال الأطلسي بلقب "ديزل الأعماق" أو "الثقب الأسود" نظرا لتشغيلها الهادئ للغاية.وتعتبر هذه الغواصات من غواصات النقل الثقيل الإيرانية، وهي مسؤولة عن توفير الأمن من مضيق هرمز إلى مدار بزاوية 10 درجات في المحيط الهندي، وتحديدا ضمن منطقة مسؤولية تحالف CTF150 والأسطول الخامس الأمريكي.ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام العسكرية الإيرانية، يُحتمل أن تكون إيران قد اشترت صواريخ كروز مضادة للغواصات من عائلة "كلوب" (صاروخ كاليبر التصديري) وسفن إنزال قتالية من طراز "إيفان-غرين" من روسيا في السنوات الأخيرة.صرح اللواء علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن إيران تمتلك أيضاً صواريخ تُطلق من تحت الماء بسرعة 100 متر في الثانية، مشيرا إلى أن إيران قد تستخدمها ضد العدو في الأيام المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن إيران وروسيا فقط تمتلكان تكنولوجيا هذه الصواريخ.منظومة "بانتسير" تحمي سماء الإمارات... السر الذي أسقط المسيرات وحصن المنشآتهل تعيد الحرب على إيران رسم خريطة تحالفات الشرق الأوسط؟

