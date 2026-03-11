https://sarabic.ae/20260311/ضابط-أمريكي-سابق-مهاجمة-إسرائيل-لإيران-بسبب-الملف-النووي-ازدواجية-معايير-واضحة-1111364720.html
ضابط أمريكي سابق: مهاجمة إسرائيل لإيران بسبب الملف النووي "ازدواجية معايير واضحة"
صرح المحلل العسكري وضابط الاستخبارات المتقاعد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن الانتقادات والتهديدات الموجهة لإيران بسبب برنامجها النووي تمثل
وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية في حين تتعرض إيران للهجوم بسبب امتلاكها المشتبه به لها، يُظهر النفوذ الذي تتمتع به إسرائيل ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على المجتمع الدولي عبر أوروبا، وسيطرتها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحقيقة أن لا أحد يجرؤ على مواجهة إسرائيل ونفاقها".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرح المحلل العسكري وضابط الاستخبارات المتقاعد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن الانتقادات والتهديدات الموجهة لإيران بسبب برنامجها النووي تمثل "ازدواجية معايير واضحة"، في ظل امتلاك إسرائيل لترسانة نووية دون مساءلة دولية.
وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية في حين تتعرض إيران للهجوم بسبب امتلاكها المشتبه به لها، يُظهر النفوذ الذي تتمتع به إسرائيل ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على المجتمع الدولي عبر أوروبا، وسيطرتها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحقيقة أن لا أحد يجرؤ على مواجهة إسرائيل ونفاقها".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.