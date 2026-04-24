بيلاؤوسوف: التعاون العسكري بين روسيا والصين يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الدولية الحالية
سبوتنيك عربي
2026-04-24T15:18+0000
أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن التعاون العسكري الثنائي بين روسيا والصين يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأوضاع العسكرية والسياسية الدولية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف محادثات مع الأدميرال دونغ جون، وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، الذي يتواجد في روسيا بزيارة رسمية".
وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع، أكد بيلاؤوسوف على الدور المحوري للتواصل الشخصي المستمر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في التعاون الثنائي.
ونقلت الوزارة عن بيلاؤوسوف قوله: "نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا والصين
، والذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين".
ويجري وزير الدفاع الصيني دونغ جيون زيارة رسمية إلى روسيا، حيث التقى بنظيره بيلاؤوسوف لبحث تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وتأتي هذه المباحثات في وقت تواجه فيه موسكو وبكين تحديات جيوسياسية متزايدة من الغرب
، وتسعيان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات، بما فيها المجال العسكري والأمني.