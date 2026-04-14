ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنحو 15% في الربع الأول من العام 2026
ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، خلال الفترة من شهر يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2026، بنسبة 14.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 61.257 مليار دولار...
2026-04-14T05:26+0000
ووفقا للبيانات، ازدادت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بنسبة 22.1% لتصل 27.666 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 9.5 % لتبلغ.591 33 مليار دولار.وبشكل منفصل، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في مارس 2026، 22.138 مليار دولار أمريكي، حيث استوردت روسيا سلعًا من الصين بقيمة 12.766 مليار دولار أمريكي، بينما استوردت الصين سلعًا من روسيا بقيمة 9.371 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، بحلول نهاية عام 2025 بنسبة 6.9%، مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 228.105 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260310/بكين-ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-خلال-الشهرين-الماضيين-1111286355.html
ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، خلال الفترة من شهر يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2026، بنسبة 14.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 61.257 مليار دولار أمريكي مليار دولار، وفقًا لبيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيانات، ازدادت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بنسبة 22.1% لتصل 27.666 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 9.5 % لتبلغ.591 33 مليار دولار.
وبشكل منفصل، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في مارس 2026، 22.138 مليار دولار أمريكي، حيث استوردت روسيا سلعًا من الصين بقيمة 12.766 مليار دولار أمريكي، بينما استوردت الصين سلعًا من روسيا بقيمة 9.371 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي في الصين إيغور مورغولوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين، يتسم بالاستقرار العالي والمصالح المشتركة. وفي الوقت ذاته، أشار السفير الصيني في روسيا تشانغ هانهوي، إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يمتلك إمكانات نمو واعدة.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، بحلول نهاية عام 2025 بنسبة 6.9%، مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 228.105 مليار دولار.