https://sarabic.ae/20260414/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بنحو-15-في-3-أشهر-1112543469.html

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنحو 15% في الربع الأول من العام 2026

سبوتنيك عربي

ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، خلال الفترة من شهر يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2026، بنسبة 14.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 61.257 مليار دولار

2026-04-14T05:26+0000

اقتصاد

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0e/1112543308_0:31:3533:2018_1920x0_80_0_0_1e4eb938fd18a083697c8a03546226b7.jpg

ووفقا للبيانات، ازدادت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بنسبة 22.1% لتصل 27.666 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 9.5 % لتبلغ.591 33 مليار دولار.وبشكل منفصل، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في مارس 2026، 22.138 مليار دولار أمريكي، حيث استوردت روسيا سلعًا من الصين بقيمة 12.766 مليار دولار أمريكي، بينما استوردت الصين سلعًا من روسيا بقيمة 9.371 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، بحلول نهاية عام 2025 بنسبة 6.9%، مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 228.105 مليار دولار.روسيا تعود إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

