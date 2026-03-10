https://sarabic.ae/20260310/بكين-ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-خلال-الشهرين-الماضيين-1111286355.html
بكين: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الشهرين الماضيين
بكين: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الشهرين الماضيين
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2026، بنسبة 12%بالمئة، وذلك... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T05:25+0000
2026-03-10T05:25+0000
2026-03-10T05:27+0000
اقتصاد
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097267014_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_5b2f5770191547dd02001d7ed60550d8.jpg
ووفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، استوردت الصين بضائع من روسيا بقيمة 18.294 مليار دولار أمريكي، خلال أول شهرين من عام 2026، بزيادة قدرها 4.1%، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 22.7% لتصل إلى 20.750 مليار دولار أمريكي.وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، في فبراير الماضي، 19.190 مليار دولار أمريكي، حيث استوردت روسيا بضائع من الصين بقيمة 9.968 مليار دولار أمريكي، بينما استوردت الصين بضائع من روسيا بقيمة 9.222 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، انخفاض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في الفترة من يناير إلى فبراير 2026، بنسبة 15.1 بالمئة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 86.643 مليار دولار.روسيا تعود إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميا
https://sarabic.ae/20260308/بكين-توافق-استراتيجي-بين-الصين-وروسيا-حول-القضايا-الدولية-1111208436.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097267014_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_d9c79645d9bd1a03095b1ac1faa13099.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, الصين
بكين: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الشهرين الماضيين
05:25 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 05:27 GMT 10.03.2026)
أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2026، بنسبة 12%بالمئة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 39.044 مليار دولار أمريكي.
ووفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، استوردت الصين بضائع من روسيا بقيمة 18.294 مليار دولار أمريكي، خلال أول شهرين من عام 2026، بزيادة قدرها 4.1%، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 22.7% لتصل إلى 20.750 مليار دولار أمريكي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، في فبراير الماضي، 19.190 مليار دولار أمريكي، حيث استوردت روسيا بضائع من الصين بقيمة 9.968 مليار دولار أمريكي، بينما استوردت الصين بضائع من روسيا بقيمة 9.222 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، بحلول نهاية عام 2025، بنسبة 6.9%، مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 228.105 مليار دولار.
وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، انخفاض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في الفترة من يناير إلى فبراير 2026، بنسبة 15.1 بالمئة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 86.643 مليار دولار.