بكين: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الشهرين الماضيين

تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
بكين: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الشهرين الماضيين
أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2026، بنسبة 12%بالمئة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 39.044 مليار دولار أمريكي.
ووفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، استوردت الصين بضائع من روسيا بقيمة 18.294 مليار دولار أمريكي، خلال أول شهرين من عام 2026، بزيادة قدرها 4.1%، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 22.7% لتصل إلى 20.750 مليار دولار أمريكي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، في فبراير الماضي، 19.190 مليار دولار أمريكي، حيث استوردت روسيا بضائع من الصين بقيمة 9.968 مليار دولار أمريكي، بينما استوردت الصين بضائع من روسيا بقيمة 9.222 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
بكين: توافق إستراتيجي بين الصين وروسيا حول القضايا الدولية
8 مارس, 02:30 GMT

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، بحلول نهاية عام 2025، بنسبة 6.9%، مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 228.105 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، انخفاض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في الفترة من يناير إلى فبراير 2026، بنسبة 15.1 بالمئة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 86.643 مليار دولار.
روسيا تعود إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميا
