بكين: توافق استراتيجي بين الصين وروسيا حول القضايا الدولية
بكين: توافق استراتيجي بين الصين وروسيا حول القضايا الدولية
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، أن بكين وموسكو تتمتعان بتوافق استراتيجي حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، مشيرًا إلى أن البلدين يشهدان... 08.03.2026
وجاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، في مؤتمر صحفي، حيث أوضح الوزير: "فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، تشترك الصين وروسيا في توافق استراتيجي، وتتمتعان بأوثق تعاون استراتيجي".وأكد وزير الخارجية الصيني أن الصين وروسيا لا تلجآن إلى الاستفزازات الخارجية أو الضغوط، مشيرًا إلى أن علاقاتهما تُظهر مستوى عاليًا من الاستقرار الاستراتيجي.وأضاف أن "هذه العلاقات (بين روسيا والصين) قامت منذ البداية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".ويُعقد المؤتمر الصحفي في إطار الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورته الرابعة عشرة، وهو أعلى جهاز تشريعي في البلاد، والمنعقد في بكين في الفترة من 5 إلى 12 مارس/آذار.
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، أن بكين وموسكو تتمتعان بتوافق استراتيجي حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، مشيرًا إلى أن البلدين يشهدان "أوثق تعاون استراتيجي".
وجاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك
"، في مؤتمر صحفي، حيث أوضح الوزير: "فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، تشترك الصين وروسيا في توافق استراتيجي، وتتمتعان بأوثق تعاون استراتيجي".
وأكد وزير الخارجية الصيني أن الصين وروسيا لا تلجآن إلى الاستفزازات الخارجية أو الضغوط، مشيرًا إلى أن علاقاتهما تُظهر مستوى عاليًا من الاستقرار الاستراتيجي.
وقال: "نحن لا نلجأ إلى أي استفزازات أو ضغوط خارجية، ونُظهر مستوى عاليًا من الاستقرار الاستراتيجي".
وأضاف أن "هذه العلاقات (بين روسيا والصين)
قامت منذ البداية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".
ويُعقد المؤتمر الصحفي في إطار الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورته الرابعة عشرة، وهو أعلى جهاز تشريعي في البلاد، والمنعقد في بكين في الفترة من 5 إلى 12 مارس/آذار.