روسيا تعود إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميا
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالات الإحصاء الروسية أن الاقتصاد الوطني ارتقى إلى المرتبة الثامنة عالميا، بإجمالي ناتج محلي قدره 2.556 تريليون دولار أمريكي في عام 2025. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T14:37+0000
2026-03-08T14:37+0000
2026-03-08T14:37+0000
العالم
اقتصاد
اقتصاد روسيا
روسيا
ويمثل هذا قفزة نوعية في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعودة قوية إلى نادي أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وهو مركز لم تحتله موسكو منذ عام 2022.وكشفت بيانات "روسستات" أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 213.5 تريليون روبل وفق التقدير الأولي، وقد مكّن هذا الإنجاز روسيا من تجاوز إيطاليا، التي بلغ اقتصادها 2.553 تريليون دولار، وكندا، التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2.35 تريليون دولار أمريكي.وكان ترتيب أكبر اقتصادات العالم على النحو التالي:وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة تتراوح بين 1% و1.3% في عام 2026. كما أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن معدل التضخم السنوي في البلاد تباطأ إلى 5.72% خلال الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 2 مارس/ آذار، مقارنةً بنسبة 5.81% في الأسبوع السابق.مخاطر عالية... ما تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد الأوروبي
العالم, اقتصاد, اقتصاد روسيا, روسيا
روسيا تعود إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميا
ويمثل هذا قفزة نوعية في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعودة قوية إلى نادي أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وهو مركز لم تحتله موسكو منذ عام 2022.
وكشفت بيانات "روسستات" أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 213.5 تريليون روبل وفق التقدير الأولي، وقد مكّن هذا الإنجاز روسيا من تجاوز إيطاليا، التي بلغ اقتصادها 2.553 تريليون دولار، وكندا، التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2.35 تريليون دولار أمريكي.
وكان ترتيب أكبر اقتصادات العالم على النحو التالي:
تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر اقتصادات العالم بإجمالي ناتج محلي قدره 30.8 تريليون دولار.
المملكة المتحدة بـ3.7 تريليون.
فرنسا بـ3.4 تريليون دولار.
24 ديسمبر 2025, 08:59 GMT
وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة تتراوح بين 1% و1.3% في عام 2026.
كما أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن معدل التضخم السنوي في البلاد تباطأ إلى 5.72% خلال الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 2 مارس/ آذار، مقارنةً بنسبة 5.81% في الأسبوع السابق.