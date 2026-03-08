روسيا تعود إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميا

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
أعلنت وكالات الإحصاء الروسية أن الاقتصاد الوطني ارتقى إلى المرتبة الثامنة عالميا، بإجمالي ناتج محلي قدره 2.556 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.
ويمثل هذا قفزة نوعية في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعودة قوية إلى نادي أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وهو مركز لم تحتله موسكو منذ عام 2022.
وكشفت بيانات "روسستات" أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 213.5 تريليون روبل وفق التقدير الأولي، وقد مكّن هذا الإنجاز روسيا من تجاوز إيطاليا، التي بلغ اقتصادها 2.553 تريليون دولار، وكندا، التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2.35 تريليون دولار أمريكي.

وكان ترتيب أكبر اقتصادات العالم على النحو التالي:

تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر اقتصادات العالم بإجمالي ناتج محلي قدره 30.8 تريليون دولار.
الصين بـ19.8 تريليون.
ألمانيا بـ5.05 تريليون.
اليابان بـ4.4 تريليون.
الهند بـ3.9 تريليون.
المملكة المتحدة بـ3.7 تريليون.
فرنسا بـ3.4 تريليون دولار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
الاقتصاد الروسي ينعطف نحو الشرق - نائب رئيس الوزراء
24 ديسمبر 2025, 08:59 GMT
وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة تتراوح بين 1% و1.3% في عام 2026.
كما أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن معدل التضخم السنوي في البلاد تباطأ إلى 5.72% خلال الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 2 مارس/ آذار، مقارنةً بنسبة 5.81% في الأسبوع السابق.
