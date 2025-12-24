https://sarabic.ae/20251224/الاقتصاد-الروسي-ينعطف-نحو-الشرق---نائب-رئيس-الوزراء-1108514000.html

الاقتصاد الروسي ينعطف نحو الشرق - نائب رئيس الوزراء

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الروسي قد انعطف نحو الشرق، حيث يتم حاليًا نحو 87 في المئة من التجارة مع دول غير... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وصرح أوفيرتشوك، في مقابلة تلفزيونية: "ينعطف الاقتصاد الروسي نحو الشرق، نحو الجنوب العالمي، نحو الأسواق الناشئة. على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، انعطف اقتصادنا نحو الشرق، واليوم، يتم نحو 87 في المئة من تجارتنا، من حيث الحجم المادي، مع دول غير غربية".ووفقًا له، كانت هذه النسبة قبل خمس أو ست سنوات فقط نحو 40 في المئة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 كانون الأول/ ديسمبر، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري، الذي يعقده المصرف الروسي "في تي بي" في العاصمة موسكو: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 24% في نوفمبر 2025

