الاقتصاد الروسي ينعطف نحو الشرق - نائب رئيس الوزراء
الاقتصاد الروسي ينعطف نحو الشرق - نائب رئيس الوزراء
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الروسي قد انعطف نحو الشرق، حيث يتم حاليًا نحو 87 في المئة من التجارة مع دول غير غربية، مقارنةً بـ 40 في المئة قبل خمس أو ست سنوات.
وصرح أوفيرتشوك، في مقابلة تلفزيونية: "ينعطف الاقتصاد الروسي نحو الشرق، نحو الجنوب العالمي، نحو الأسواق الناشئة. على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، انعطف اقتصادنا نحو الشرق، واليوم، يتم نحو 87 في المئة من تجارتنا، من حيث الحجم المادي، مع دول غير غربية".
ووفقًا له، كانت هذه النسبة قبل خمس أو ست سنوات فقط نحو 40 في المئة.
وأوضح أوفيرتشوك، قائلاً: "هذا يدل على أن قطاع أعمالنا قد تكيف وغيّر بوصلته. فقد حدثت إعادة توجيه (نحو الشرق) نظام النقل والخدمات اللوجستية والمالية لدينا بالكامل. واليوم، نجد أنفسنا حقاً في ظروف جديدة تماماً ونشعر براحة كبيرة لأننا نعمل مع شركاء يرغبون بالعمل معنا".
بوتين يؤكد قوة الاقتصاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
19 ديسمبر, 11:00 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 كانون الأول/ ديسمبر، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.
وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري، الذي يعقده المصرف الروسي "في تي بي" في العاصمة موسكو: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".
ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 24% في نوفمبر 2025
