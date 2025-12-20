https://sarabic.ae/20251220/ارتفاع-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-من-روسيا-إلى-الصين-بنسبة-24-في-نوفمبر-2025-1108366815.html
ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 24% في نوفمبر 2025
ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 24% في نوفمبر 2025
سبوتنيك عربي
الصين
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg
وبحسب البيانات، كانت هذه القيمة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، عندما بلغت 810.6 مليون دولار.وفي الوقت ذاته، انخفضت القيمة الإجمالية لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الأشهر الـ11 من هذا العام، بنسبة 6%، وبلغت 4.17 مليار دولار.وبلغت إمدادات الغاز (عبر خط الأنابيب) من روسيا إلى الصين 785.7 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس/ آب الماضي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 40% خلال الشهر وزيادة بنسبة 14% على أساس سنوي.وفي الوقت ذاته، بلغ إجمالي حجم واردات الصين من الغاز في شكله الغازي للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر 2025، 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.مدير "روسنفط": استمرار العقوبات على روسيا والصين قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة في الغرببوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_afeff98d79166c1ee04f15dc13ca80a4.jpg
الصين, روسيا, العالم
ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بمقدار 1.75 مرة على أساس سنوي و24% على أساس شهري، لتصل إلى 739.1 مليون دولار، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات الجمارك الصينية.
وبحسب البيانات، كانت هذه القيمة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، عندما بلغت 810.6 مليون دولار.
وفي الوقت ذاته، انخفضت القيمة الإجمالية لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الأشهر الـ11 من هذا العام، بنسبة 6%، وبلغت 4.17 مليار دولار.
وبلغت إمدادات الغاز (عبر خط الأنابيب) من روسيا إلى الصين 785.7 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس/ آب الماضي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 40% خلال الشهر وزيادة بنسبة 14% على أساس سنوي.
وفي الوقت ذاته، بلغ إجمالي حجم واردات الصين من الغاز في شكله الغازي للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر 2025، 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.