بوتين: المعرض الروسي الصيني يعكس إنجازات التعاون الثنائي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المعرض الروسي الصيني يوضح إنجازات التعاون بين البلدين، ويتيح فرصة جيدة لحوار مباشر ومثمر بين الجانبين. 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T03:11+0000

روسيا

الصين

فلاديمير بوتين

وجاء في رسالة بوتين الموجهة إلى المشاركين في المعرض الروسي الصيني العاشر في هاربين: "على مدى السنوات الماضية، تحول المعرض إلى فعالية عرض واسعة النطاق لا تتيح فقط عرض إنجازات التعاون الروسي الصيني بشكل واضح، بل توفر أيضًا فرصة جيدة لحوار مباشر ومثمر بين ممثلي دوائر الأعمال والهيئات الحكومية والسلطات الإقليمية في بلدينا".وأشار إلى أن "المعارض التوضيحية تركز على المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي: الطاقة والتقنيات المتقدمة، النقل واللوجستيات، القطاعات الصناعية والزراعية، والتبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية".وقرأ نائب رئيس الوزراء الروسي والممثل الرئاسي في الشرق الأقصى يوري تروتنيف نص رسالة الرئيس خلال حفل الافتتاح.ويقام المعرض الروسي–الصيني العاشر في هاربين خلال الفترة من 17 إلى 21 أيار/مايو على مساحة 12 ألف متر مربع، بمشاركة 16 منطقة روسية، تحت شعار: "الثقة. التعاون. المنفعة المتبادلة".

سبوتنيك عربي

