الكرملين: لدى موسكو توقعات بالغة الأهمية بشأن زيارة بوتين الرسمية إلى الصين
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، سيخلق زخما جديدا... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T10:15+0000
09:34 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 10:15 GMT 18.05.2026)
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، سيخلق زخما جديدا لتوسيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف بيكسوف، معلقًا على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى الصين: "لدى موسكو توقعات بالغة الأهمية بشأن زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين".
وأردف: "نحن نطور علاقاتنا المستقلة والمتعددة الأوجه للغاية مع جمهورية الصين الشعبية، والتي نسميها نحن وأصدقاؤنا الصينيون شراكة استراتيجية خاصة ومميزة"، مشيرًا إلى أن "جميع القضايا الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال روسيا والصين سيتم مناقشتها خلال زيارة بوتين إلى بكين".
وفي سياق آخر، أعلن بيسكوف أن موسكو تتوقع أن تواصل واشنطن جهود الوساطة في التسوية الأوكرانية.
وقال بيسكوف: "نعول أن يواصل زملاؤنا الأمريكيون جهودهم لحفظ السلام في هذا الصدد (تسوية النزاع في أوكرانيا)، وجهودهم في الوساطة، وعملية السلام في أوكرانيا متوقفة حاليا ونأمل أن تُستأنف في نهاية المطاف".
وردا على مزاعم زيلينسكي بأن روسيا تخطط لشن هجمات على أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) انطلاقًا من بيلاروسيا، قال بيسكوف: "إن هذه التصريحات ليست سوى محاولة لإشعال فتيل الحرب
وتأجيج التوترات".
وكان المكتب الإعلامي للكرملين أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين
يومي 19 و20 مايو/أيار، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وكشف بيان الكرملين
أن بوتين سيلتقي أيضا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، لإجراء مباحثات حول آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.