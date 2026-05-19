https://sarabic.ae/20260519/زيارة-بوتين-إلى-الصين-محادثات-ثنائية-وافتتاح-سنوات-التعليم-1113508012.html

زيارة بوتين إلى الصين... محادثات ثنائية وافتتاح "سنوات التعليم"

زيارة بوتين إلى الصين... محادثات ثنائية وافتتاح "سنوات التعليم"

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T05:00+0000

2026-05-19T05:00+0000

2026-05-19T05:00+0000

روسيا

العالم

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088885398_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_da6f0e475fe8f16af22c336e2d9c82cd.jpg

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.بالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين المشاركة في منتديات الحزام والطريق، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة شنغهاي للتعاون وقمم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومنتدى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وقمة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريماً للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.موقف الجانب الصينيوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوجياكون، متحدثا عن زيارة بوتين المقبلة، إن بكين وموسكو تعتزمان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أعمق وأعلى، ما يجلب المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية للعالم.وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الصينية الروسية من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون تتطور باطراد. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمتحدث، فإن العلاقات بين بكين وموسكو تقدم مساهمة مهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والعدالة الدولية.مواضيع للنقاش في الصينحدد الرئيس الروسي المواضيع التي يعتزم مناقشتها مع الرئيس الصيني، ووفقًا للرئيس الروسي، ستشمل هذه المواضيع قضايا التعاون بين البلدين باعتباره عاملًا أساسيًا في استقرار العلاقات الدولية، وقضايا الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والطاقة البديلة، والتعاون في مجال الفضاء، والطاقة التقليدية. وأشار إلى أن روسيا والصين على أتم الاستعداد لخطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون في قطاع النفط والغاز، وأنه سيسعد بتوقيع الوثائق ذات الصلة خلال زيارته إلى الصين.ووفقًا للإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2026 بنسبة 19.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 85.241 مليار دولار أمريكي. وبحلول نهاية عام 2025، انخفض بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 228.105 مليار دولار.برنامج زيارة الرئيس الروسيوفقًا لبيسكوف، سيضم الوفد المرافق للرئيس بوتين خلال زيارته إلى الصين نوابًا لرئيس الوزراء، ووزراء، ورؤساء شركات. ويشمل هذا الوفد جميع نواب رئيس الوزراء المعنيين، والعديد من الوزراء، ورؤساء الشركات، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة العاملة في الصين.وبعد المحادثات، من المقرر أن يوقع بوتين وشي جين بينغ بيان قمة مشتركًا، وعددًا من الاتفاقيات الثنائية بين الحكومات، والوزارات، وغيرها من الوثائق.بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وشي جين بينغ في حفل افتتاح "سنوات التعليم الروسية الصينية" للعام الدراسي 2026-2027.لافروف: العلاقات الروسية الصينية راسخة في وجه أي عواصفالرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"

https://sarabic.ae/20260518/العلاقات-الروسية-الصينية-تنسيق-استراتيجي-يمتد-من-الاقتصاد-والسياسة-إلى-الدفاع-والطاقة--1113498839.html

https://sarabic.ae/20230524/شي-جين-بينغ-على-روسيا-والصين-رفع-مستوى-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بينهما-1077392981.html

https://sarabic.ae/20260414/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بنحو-15-في-3-أشهر-1112543469.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الصين