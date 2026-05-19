زيارة بوتين إلى الصين... محادثات ثنائية وافتتاح "سنوات التعليم"
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.
أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.
منذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيساً لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
بالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين المشاركة في منتديات الحزام والطريق، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة شنغهاي للتعاون وقمم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومنتدى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وقمة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريماً للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.
ستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين. فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوجياكون، متحدثا عن زيارة بوتين المقبلة، إن بكين وموسكو تعتزمان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أعمق وأعلى، ما يجلب المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية للعالم.
وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الصينية الروسية من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون تتطور باطراد. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمتحدث، فإن العلاقات بين بكين وموسكو تقدم مساهمة مهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والعدالة الدولية.
حدد الرئيس الروسي المواضيع التي يعتزم مناقشتها مع الرئيس الصيني، ووفقًا للرئيس الروسي، ستشمل هذه المواضيع قضايا التعاون بين البلدين باعتباره عاملًا أساسيًا في استقرار العلاقات الدولية، وقضايا الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والطاقة البديلة، والتعاون في مجال الفضاء، والطاقة التقليدية. وأشار إلى أن روسيا والصين على أتم الاستعداد لخطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون في قطاع النفط والغاز، وأنه سيسعد بتوقيع الوثائق ذات الصلة خلال زيارته إلى الصين.
وفي وقت لاحق، أضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه سيتم التطرق إلى جميع القضايا الاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال الروسي الصيني خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
ووفقًا للإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2026 بنسبة 19.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 85.241 مليار دولار أمريكي. وبحلول نهاية عام 2025، انخفض بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 228.105 مليار دولار.
برنامج زيارة الرئيس الروسي
وفقًا لبيسكوف، سيضم الوفد المرافق للرئيس بوتين خلال زيارته إلى الصين نوابًا لرئيس الوزراء، ووزراء، ورؤساء شركات. ويشمل هذا الوفد جميع نواب رئيس الوزراء المعنيين، والعديد من الوزراء، ورؤساء الشركات، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الخاصة العاملة في الصين.
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين بأن بوتين سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للصين، حيث سيناقش الزعيمان العلاقات بين البلدين وتعزيز الشراكة والتعاون الشامل بينهما.
وبعد المحادثات، من المقرر أن يوقع بوتين وشي جين بينغ بيان قمة مشتركًا، وعددًا من الاتفاقيات الثنائية بين الحكومات، والوزارات، وغيرها من الوثائق.
كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وشي جين بينغ في حفل افتتاح "سنوات التعليم الروسية الصينية" للعام الدراسي 2026-2027.