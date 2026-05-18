القوات الروسية تستهدف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومطاراته - وزارة الدفاع
09:13 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 09:26 GMT 18.05.2026)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات التابعة لها استهدفت بضربات واسعة النطاق منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية، بالإضافة إلى المطارات العسكرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة برية وبحرية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المطارات العسكرية".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.
وأوضح البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية".
كما جاء في البيان: "سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية".
وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 270 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 5 قنابل موجهة، و265 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأشارت الوزارة إلى أن أسطول البحر الأسود دمر زورقاً مسيراً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال البحر الأسود.
وأضافت الوزارة: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 190عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 90 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.