العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن سيطرة القوات التابعة لها على بلدتي تشايكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة تشاريفنويه في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نتيجة للعمليات المكثفة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة "الشمال"، أمس، تم فرض السيطرة على بلدة تشايكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأردفت الوزارة في بيانها: ""واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، وحررت خلال الـ 24 الساعة الماضية بلدة تشاريفنويه في مقاطعة زابوروجيه".
09:32 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 10:27 GMT 15.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن سيطرة القوات التابعة لها على بلدتي تشايكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة تشاريفنويه في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد عمليات هجومية مكثفة، إضافة لتوجيه ضربات مركّزة ضد قوات كييف على جميع الجبهات، وتحقيق تقدم على جميع المحاور القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نتيجة للعمليات المكثفة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة "الشمال"، أمس، تم فرض السيطرة على بلدة تشايكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأردفت الوزارة في بيانها: ""واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، وحررت خلال الـ 24 الساعة الماضية بلدة تشاريفنويه في مقاطعة زابوروجيه".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه مع انتهاء وقف إطلاق النار، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ مهمات العملية العسكرية الخاصة.

وتابعت الوزارة: "في الفترة من 12 إلى 15 أيار/ مايو، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضد المنشآت المدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق وضربتين جماعيتين بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية الجوية فرط الصوتية "كينجال"، والطائرات المسيرة الهجومية.

وأضافت الوزارة: "استهدفت الضربات مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والموانئ التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية، والقواعد الجوية العسكرية، وأماكن تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة والوقود، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات العسكرية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
القوات الروسية تدمر 355 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
وأكدت الوزارة الروسية أن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 6785 عسكريا على المحاور القتالية كافة، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان: "حسّنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 990 عسكريا".
وأضافت الوزارة: "كبدت قوات "الغرب" الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 770 عسكريا.
وأشار التقرير إلى أن "مجموعة قوات "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 700 عسكري".
الجنود الروس يشيدون بأداء طائرة "يولكا" الاعتراضية المسيرة
وأوضحت الوزارة أن مجموعة قوات "المركز" الروسي كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2085 عسكريًا.

ولفتت إلى أن "مجموعة قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 1940 عسكريا".
وتابعت وزارة الدفاع في بيانها أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 300 عسكري في منطقة عمليات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 مايو/أيار، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 18 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى، و2241 طائرة مسيرة.
وأضاف تقرير وزارة الدفاع: "خلال الأسبوع الماضي، دمر أسطول البحر الأسود زورقين مسيّرين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود".
