https://sarabic.ae/20260515/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1113435996.html

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن سيطرة القوات التابعة لها على بلدتي تشايكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة تشاريفنويه في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T09:32+0000

2026-05-15T09:32+0000

2026-05-15T10:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_89c0659f9b762615c0a61d6bd4839a0d.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نتيجة للعمليات المكثفة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة "الشمال"، أمس، تم فرض السيطرة على بلدة تشايكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأردفت الوزارة في بيانها: ""واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، وحررت خلال الـ 24 الساعة الماضية بلدة تشاريفنويه في مقاطعة زابوروجيه".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه مع انتهاء وقف إطلاق النار، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ مهمات العملية العسكرية الخاصة.وأضافت الوزارة: "استهدفت الضربات مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والموانئ التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية، والقواعد الجوية العسكرية، وأماكن تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة والوقود، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات العسكرية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وجاء في البيان: "حسّنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 990 عسكريا".وأضافت الوزارة: "كبدت قوات "الغرب" الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 770 عسكريا.وأشار التقرير إلى أن "مجموعة قوات "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 700 عسكري".ولفتت إلى أن "مجموعة قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 1940 عسكريا".وتابعت وزارة الدفاع في بيانها أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 300 عسكري في منطقة عمليات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 مايو/أيار، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 18 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى، و2241 طائرة مسيرة.وأضاف تقرير وزارة الدفاع: "خلال الأسبوع الماضي، دمر أسطول البحر الأسود زورقين مسيّرين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود".الطائرات الروسية المسيرة تدمر أكثر من 70 هوائيا عسكريا أوكرانيا في خاركوف- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260515/القوات-الروسية-تدمر-355-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1113430361.html

https://sarabic.ae/20260515/الجنود-الروس-يشيدون-بأداء-طائرة-يولكا-الاعتراضية-المسيرة-1113430919.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم