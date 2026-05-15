الجنود الروس يشيدون بأداء طائرة "يولكا" الاعتراضية المسيرة
سبوتنيك عربي
أشاد أفراد طواقم المدفعية الروسية بأداء طائرة "يولكا" الاعتراضية المسيّرة، التي أثبتت جدارتها في التصدي لطائرات العدو المسيرة. 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T05:40+0000
وصرّح جندي من مشاة البحرية الروسية، يحمل رمز النداء "كراب"، والذي يعمل في صفوف قوات مجموعة "المركز" الروسية، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لقد زُوِّدنا بطائرة "يولكا"، وجرّبناها، إنها رائعة، تصيب الأهداف بدقة، لقد أصبنا هدفين من أصل هدفين".وأضاف "كراب"، وهو قائد اللواء 61 في قوات المجموعة: "كان المدى جيدًا (مدى إصابة الأهداف) نحو 600 متر، كنا بحاجة إلى التصويب أعلى قليلًا، وقد أصابت هدفها".وأشار "كراب" إلى أن طائرة "مافيك" المسيرة الروسية، أسقطت أيضًا طائرات مسيّرة خفيفة للعدو، مزودة بنظام الرؤية الافتراضية المزودة بالألياف الضوئية، قائلا: "لقد قدمت أداء ممتازا".وأكد "كراب" أن الجندي الذي لا يملك خبرة كبيرة في المنظومات المماثلة، كان قادرًا على استخدام النظام بفعالية.
وصرّح جندي من مشاة البحرية الروسية، يحمل رمز النداء "كراب"، والذي يعمل في صفوف قوات مجموعة "المركز" الروسية، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لقد زُوِّدنا بطائرة "يولكا"، وجرّبناها، إنها رائعة، تصيب الأهداف بدقة، لقد أصبنا هدفين من أصل هدفين".
وأضاف "كراب"، وهو قائد اللواء 61 في قوات المجموعة: "كان المدى جيدًا (مدى إصابة الأهداف) نحو 600 متر، كنا بحاجة إلى التصويب أعلى قليلًا، وقد أصابت هدفها".
وأضاف أن النظام كان قادرًا على تدمير كل من الطائرات المسيّرة الكبيرة والطائرات المسيّرة ذات نظام الرؤية الاقتراضية (إف بي في) المزودة بالألياف الضوئية.
وأشار "كراب" إلى أن طائرة "مافيك" المسيرة الروسية، أسقطت أيضًا طائرات مسيّرة خفيفة للعدو، مزودة بنظام الرؤية الافتراضية المزودة بالألياف الضوئية، قائلا: "لقد قدمت أداء ممتازا".
وأكد "كراب" أن الجندي الذي لا يملك خبرة كبيرة في المنظومات المماثلة، كان قادرًا على استخدام النظام بفعالية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.