الجنود الروس يشيدون بأداء طائرة "يولكا" الاعتراضية المسيرة

أشاد أفراد طواقم المدفعية الروسية بأداء طائرة "يولكا" الاعتراضية المسيّرة، التي أثبتت جدارتها في التصدي لطائرات العدو المسيرة.

وصرّح جندي من مشاة البحرية الروسية، يحمل رمز النداء "كراب"، والذي يعمل في صفوف قوات مجموعة "المركز" الروسية، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لقد زُوِّدنا بطائرة "يولكا"، وجرّبناها، إنها رائعة، تصيب الأهداف بدقة، لقد أصبنا هدفين من أصل هدفين".وأضاف "كراب"، وهو قائد اللواء 61 في قوات المجموعة: "كان المدى جيدًا (مدى إصابة الأهداف) نحو 600 متر، كنا بحاجة إلى التصويب أعلى قليلًا، وقد أصابت هدفها".وأشار "كراب" إلى أن طائرة "مافيك" المسيرة الروسية، أسقطت أيضًا طائرات مسيّرة خفيفة للعدو، مزودة بنظام الرؤية الافتراضية المزودة بالألياف الضوئية، قائلا: "لقد قدمت أداء ممتازا".وأكد "كراب" أن الجندي الذي لا يملك خبرة كبيرة في المنظومات المماثلة، كان قادرًا على استخدام النظام بفعالية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر 355 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

