الطائرات الروسية المسيرة تدمر أكثر من 70 هوائيا عسكريا أوكرانيا في خاركوف- وزارة الدفاع

أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمروا أكثر من 70...

2026-05-15T04:49+0000

وصرّح رئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة في الفيلق الـ11 التابع للجيش الروسي، يحمل رمز النداء "كارتا" لوكالة "سبوتنيك"، بأنه خلال عمليات الاستطلاع الجوي، رصد الجيش هوائيات مكشوفة، كشفت بدورها عن مواقع مراكز قيادة عسكرية أوكرانية.وأشار "كارتا" إلى رصد الأهداف في الليل، من خلال بصمتها الحرارية النشطة.وأشار إلى أنه بعد تلقي البيانات، تم إطلاق طائرات هجومية مسيرة مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار ومحملة بالشظايا.ونفذ المشغلون ضربات دقيقة، حسبما ذكره المصدر، مدمرين منظومات القيادة والتحكم، بالإضافة إلى معززات إشارات الطائرات المسيرة ومنظومات الإرسال المخصصة للتحكم بالأهداف.وأكد "كارتا" أن الإصابات المباشرة أدت إلى تعطيل عنصر القيادة والتحكم لدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق معينة، وذلك بتدمير معدات الاتصالات تدميرًا كاملًا.علاوة على ذلك، نُفذت ضربات على ملاجئ تقع بالقرب من الهوائيات، ما أتاح، على حد قوله، تحييد أفراد العدو.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": كييف تستخدم مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية لتجنيد القاصرين

