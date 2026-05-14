https://sarabic.ae/20260514/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيكولايفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1113405042.html
القوات الروسية تحرر بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T10:07+0000
2026-05-14T10:07+0000
2026-05-14T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101777159_0:325:3061:2047_1920x0_80_0_0_6498db7fbb024823b81ebaebaa4992a6.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ورداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم". وأشار إلى أن "أهداف الضربة، تحققت وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، و5 محطات حرب إلكترونية".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير تدمير 5 محطات حرب إلكترونية".وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260514/مجلس-الأمن-الروسي-القوات-الروسية-تحرر-أكثر-من-80-بلدة-منذ-بداية-العام-1113402569.html
https://sarabic.ae/20260513/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-لمنشآت-الطاقة-والنقل-الداعمة-للقوات-الأوكرانية-وزارة-الدفاع---1113370262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101777159_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_a73e7982df4c1dfd95b40c2d17be040c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
10:07 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 10:19 GMT 14.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ورداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم". وأشار إلى أن "أهداف الضربة، تحققت وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 115 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، و5 محطات حرب إلكترونية".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير تدمير 5 محطات حرب إلكترونية".
وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 350 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.