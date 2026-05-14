مجلس الأمن الروسي: القوات الروسية تحرر أكثر من 80 بلدة منذ بداية العام
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية حررت منذ بداية العام الحالي أكثر من 1800 كيلومتر مربع من الأراضي وأكثر من 80 بلدة. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية حررت منذ بداية العام الحالي أكثر من 1800 كيلومتر مربع من الأراضي وأكثر من 80 بلدة.
وقال شويغو خلال اجتماع لأمناء مجالس الأمن في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك: "منذ بداية هذا العام، حررت قواتنا أكثر من 1800 كيلومتر مربع من الأراضي وأكثر من 80 بلدة".
وأضاف شويغو: "نظام كييف يؤكد دوما عجزه عن التفاوض. والسبب الرئيسي هو الدعم المنافق من الدول الأوروبية الأعضاء الرئيسية، سواء في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، التي تطيل عمدا أمد الصراع وتزود أوكرانيا بالأسلحة".
وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن الإمكانات المجتمعة لمنظمة "شنغهاي" للتعاون تمكنها من أن تصبح ركيزة أساسية للنظام العالمي المتعدد الأقطاب وعنصرا رئيسيا في البنية الأمنية
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.