القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:16 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 09:20 GMT 19.04.2026)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 28 فبراير 2022
أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل، التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية ومطاراتها العسكرية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي حسّن مواقعه على خطوط الجبهة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة".
وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 165 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية، بالإضافة إلى تدميرمحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وعشرة مستودعات إمداد، ومستودع وقود".
وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 240عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير ومستودعين للإمداد".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة، وعشرة مستودعات إمداد، ومستودع وقود".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 315عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 قنابل جوية موجهة، وصاروخ من طراز "هيمارس" وصاروخ نبتون موجه بعيد المدى، و274 طائرة مسيرة أوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.