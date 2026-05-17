https://sarabic.ae/20260517/اعتراض-556-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---الدفاع-الروسية-1113480457.html
القوات الروسية تسقط 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات – وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T04:49+0000
2026-05-17T04:49+0000
2026-05-17T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109926741_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_4ee9f35b4cb642cd473fc9c486e8c18f.jpg
وأصدرت الوزارة بيان قالت فيه: "بين الساعة 10:00 مساءً يوم 16 أيار/مايو والساعة 7:00 صباحًا يوم 17 أيار/مايو بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 556 طائرة أوكرانية مسيرة".وكشفت الوزارة أنه المسيرات الأوكرانية تم إسقاطها "فوق مقاطعات بيلغورود، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وبريانسك، وفورونيج، وتولا، وسمولينسك، وبسكوف، وليبيتسك، وتفير، وروستوف، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق حوضي البحر الأسود وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تقضي على مجموعة عسكرية أوكرانية حاولت التسلل إلى مواقعها
https://sarabic.ae/20260516/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1113465878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109926741_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_bce9bfc474bcaea6b7bd7a4574c8589b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تسقط 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات – وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأصدرت الوزارة بيان قالت فيه: "بين الساعة 10:00 مساءً يوم 16 أيار/مايو والساعة 7:00 صباحًا يوم 17 أيار/مايو بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 556 طائرة أوكرانية مسيرة".
وكشفت الوزارة أنه المسيرات الأوكرانية تم إسقاطها "فوق مقاطعات بيلغورود، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وبريانسك، وفورونيج، وتولا، وسمولينسك، وبسكوف، وليبيتسك، وتفير، وروستوف، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق حوضي البحر الأسود وبحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.