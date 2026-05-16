الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات "الغرب" التابعة لها، حررت بلدتي بوروفايا وكوتكوفكا في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد عمليات هجومية مكثفة

2026-05-16T09:39+0000

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت غارات على منشآت الطاقة والنقل والمطارات والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع تجميع الطائرات المسيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 353 طائرة مسيرة وصاروخي هيمارس تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وأفاد تقرير وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من قوات المركزسيطرت على مواقع وخطوط حاكمة، بعد استهداف الأفراد والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية والهجومية والمحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني قرب بلدات فاسيليفكا، ودوبروبيليا، ونوفوفيدوريفكا، وسفياتوغوروفكا، وسيرجييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو أكثر من 255 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفعا، وراجمة صواريخ، على يد قوات الشرق".وذكر الوزارة الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 170 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، و23 سيارة، ومدفعي ميدان، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، في منطقة مسؤولية قوات الغرب".كما أفاد البيان بأن "وحدات من مجموعة قوات الجنوبية عززت مواقعها على طول خط الجبهة. مكبدة العدو خسائر بلغت ما يصل إلى 105 جنود، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفع ميدان".

