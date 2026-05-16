وسائط الدفاع الجوي تسقط 138 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 15 أيار/مايو إلى الساعة 7:00 صباحًا... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T04:32+0000

وأردفت: "تم تدمير المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكورسك، وروستوف، وأوريول، وتولا، وكالوغا، وليبيتسك، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومنطقة موسكو، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بأنه خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 مايو/أيار، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 18 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و3 صواريخ "نبتون" بعيدة المدى، و2241 طائرة مسيرة.وأضاف تقرير وزارة الدفاع: "خلال الأسبوع الماضي، دمر أسطول البحر الأسود زورقين مسيّرين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه- وزارة الدفاع

