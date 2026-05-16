غيراسيموف يعلن تحرير الجيش الروسي لمناطق واسعة وانتصارات ميدانية مهمة في دونيتسك وخاركوف

عربي
الكرملين: بوتين يجري زيارة رسمية إلى الصين من 19 إلى 20 مايو بدعوة من نظيره الصيني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260516/غيراسيموف-يعلن-تحرير-الجيش-الروسي-لمناطق-واسعة-وانتصارات-ميدانية-مهمة--بيان-1113463500.html
غيراسيموف يعلن تحرير الجيش الروسي لمناطق واسعة وانتصارات ميدانية مهمة في دونيتسك وخاركوف
غيراسيموف يعلن تحرير الجيش الروسي لمناطق واسعة وانتصارات ميدانية مهمة في دونيتسك وخاركوف
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، جولة تفقدية قيّم خلالها العمليات القتالية لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، مسندا إليها مهاما... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T05:32+0000
2026-05-16T06:32+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101774552_152:0:1590:809_1920x0_80_0_0_b8e4137f9407a89960a074fde2bc1678.png
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، اليوم السبت، نقلت فيه عن غيراسيموف قوله: "المعارك مستمرة لتحرير كراسني ليمان، حيث تسيطر القوات المسلحة الروسية حاليًا على 85% من المدينة".وصرح غيراسيموف، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، قائلًا: "تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين القتال في الشوارع لتحرير كراسني ليمان، وهي مركز إداري رئيسي ومحطة سكة حديد. نسيطر على 85% من المدينة".وتابع غيراسيموف: "الجيش العشرون، بعد إتمامه تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، يتقدم غربًا على جبهة واسعة في مقاطعة خاركوف".وتابع غيراسيموف أن القتال في شيكوفكا بمقاطعة خاركوف مستمر، حيث تسيطر وحدات الهجوم الروسية على أكثر من نصف البلدة.وأوضح غيراسيموف أن قوات مجموعة "الغرب" تشن عمليات هجومية نشطة في منطقة مسؤوليتها على جبهة تمتد لنحو 350 كيلومترًا.وأكد أن "قوات مجموعة "الغرب" حررت قرية بوروفايا، وتعمل بنجاح في محوري بوغوسلاف وروبتسوفسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260516/وسائط-الدفاع-الجوي-تسقط-138-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--الدفاع-الروسية-1113463138.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101774552_331:0:1410:809_1920x0_80_0_0_42266b83692bc90b3b00dce818bb6851.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

غيراسيموف يعلن تحرير الجيش الروسي لمناطق واسعة وانتصارات ميدانية مهمة في دونيتسك وخاركوف

05:32 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 06:32 GMT 16.05.2026)
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، يتفقد عمل مجموعة قوات "المركز"
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، يتفقد عمل مجموعة قوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبر
أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، جولة تفقدية قيّم خلالها العمليات القتالية لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، مسندا إليها مهاما إضافية، إضافة لكشفه عن تقدم كبير على الأرض للقوات الروسية، في مناطق استراتيجية مهمة في دونيتسك وخاركوف، بعد تحريره الكامل لجمهورية لوغانسك.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، اليوم السبت، نقلت فيه عن غيراسيموف قوله: "المعارك مستمرة لتحرير كراسني ليمان، حيث تسيطر القوات المسلحة الروسية حاليًا على 85% من المدينة".
وصرح غيراسيموف، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، قائلًا: "تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين القتال في الشوارع لتحرير كراسني ليمان، وهي مركز إداري رئيسي ومحطة سكة حديد. نسيطر على 85% من المدينة".

وبيّن غيراسيموف أن القوات المسلحة الروسية دمرت مواقع العدو في سفياتوغورسك، بجمهورية دونيتسك الشعبية.

منظومة بانتسير الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 138 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات
04:32 GMT
وتابع غيراسيموف: "الجيش العشرون، بعد إتمامه تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، يتقدم غربًا على جبهة واسعة في مقاطعة خاركوف".
وأشار غيراسيموف إلى أن المعارك جارية لتحرير بلدات نوفى مير، ودروزيليوبوفكا، وتشيرنيششينا.
وتابع غيراسيموف أن القتال في شيكوفكا بمقاطعة خاركوف مستمر، حيث تسيطر وحدات الهجوم الروسية على أكثر من نصف البلدة.
وأوضح غيراسيموف أن قوات مجموعة "الغرب" تشن عمليات هجومية نشطة في منطقة مسؤوليتها على جبهة تمتد لنحو 350 كيلومترًا.
وأضاف أن القتال في شوارع شيكوفكا مستمر، حيث تسيطر وحدات الاقتحام التابعة لنا على أكثر من نصف القرية"، لافتًا إلى أنه "تم تحرير كوتكوفكا، والقتال مستمر في فيليكايا شابكوفكا.
وأكد أن "قوات مجموعة "الغرب" حررت قرية بوروفايا، وتعمل بنجاح في محوري بوغوسلاف وروبتسوفسك".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала