غيراسيموف يعلن تحرير الجيش الروسي لمناطق واسعة وانتصارات ميدانية مهمة في دونيتسك وخاركوف

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، جولة تفقدية قيّم خلالها العمليات القتالية لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، مسندا إليها مهاما...

2026-05-16T05:32+0000

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، اليوم السبت، نقلت فيه عن غيراسيموف قوله: "المعارك مستمرة لتحرير كراسني ليمان، حيث تسيطر القوات المسلحة الروسية حاليًا على 85% من المدينة".وصرح غيراسيموف، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، قائلًا: "تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين القتال في الشوارع لتحرير كراسني ليمان، وهي مركز إداري رئيسي ومحطة سكة حديد. نسيطر على 85% من المدينة".وتابع غيراسيموف: "الجيش العشرون، بعد إتمامه تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، يتقدم غربًا على جبهة واسعة في مقاطعة خاركوف".وتابع غيراسيموف أن القتال في شيكوفكا بمقاطعة خاركوف مستمر، حيث تسيطر وحدات الهجوم الروسية على أكثر من نصف البلدة.وأوضح غيراسيموف أن قوات مجموعة "الغرب" تشن عمليات هجومية نشطة في منطقة مسؤوليتها على جبهة تمتد لنحو 350 كيلومترًا.وأكد أن "قوات مجموعة "الغرب" حررت قرية بوروفايا، وتعمل بنجاح في محوري بوغوسلاف وروبتسوفسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه- وزارة الدفاع

