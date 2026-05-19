الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية النووية ستجري في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار الجاري، مناورات حول إعداد واستخدام القوات... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T06:37+0000

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، ستجري القوات المسلحة الروسية تدريبًا حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة تهديد عدواني".وأوضحت الدفاع الروسية أنه من المخطط التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة العسكرية والقوات والجيوش المشاركة في حل المهام لمنع العدوان.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين، تشارك في المناورات.وأوضح البيان أنه "سيشارك في المناورات ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ إستراتيجية".وتابعت الوزارة: "خلال المناورات للقوات، من المقرر اتخاذ تدابير لإعداد عدد من وحدات وتشكيلات القوات النووية لتكون جاهزة للمهمة وتزويدها بدعم شامل، فضلًا عن إجراء عمليات إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز في مواقع اختبار على أراضي روسيا الاتحادية".وأردف البيان: "سيركز التمرين على التدريب المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة على أراضي جمهورية بيلاروسيا".كما يمتلك الجيش الروسي شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم مجموعة من أفضل المنظومات الصاروخية الدفاعية في العالم، في ذات الوقت الذي تمتلك فيه أخطر الصواريخ الهجومية سواء كانت بالستية أو مجنحة أو فرط صوتية.بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالمموسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

