الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية النووية ستجري في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار الجاري، مناورات حول إعداد واستخدام القوات... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، ستجري القوات المسلحة الروسية تدريبًا حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة تهديد عدواني".وأوضحت الدفاع الروسية أنه من المخطط التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة العسكرية والقوات والجيوش المشاركة في حل المهام لمنع العدوان.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين، تشارك في المناورات.وأوضح البيان أنه "سيشارك في المناورات ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ إستراتيجية".وتابعت الوزارة: "خلال المناورات للقوات، من المقرر اتخاذ تدابير لإعداد عدد من وحدات وتشكيلات القوات النووية لتكون جاهزة للمهمة وتزويدها بدعم شامل، فضلًا عن إجراء عمليات إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز في مواقع اختبار على أراضي روسيا الاتحادية".وأردف البيان: "سيركز التمرين على التدريب المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة على أراضي جمهورية بيلاروسيا".
الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع

06:13 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 06:37 GMT 19.05.2026)
© Photo / Russian Defense Ministryإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" خلال مناورة للقوات النووية الاستراتيجية تشمل مكوناتها البرية والبحرية والجوية في قاعدة بليسيتسك الحكومية لاختبار الفضاء في روسيا.
إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز يارس خلال مناورة للقوات النووية الاستراتيجية تشمل مكوناتها البرية والبحرية والجوية في قاعدة بليسيتسك الحكومية لاختبار الفضاء في روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية النووية ستجري في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار الجاري، مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل تهديد عدواني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، ستجري القوات المسلحة الروسية تدريبًا حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة تهديد عدواني".

وأضاف البيان: "تتمثل أهداف التدريبات في تحسين مهارات القيادة والكوادر العملياتية، وتنظيم قيادة وسيطرة القوات التابعة، أثناء إعداد وتنفيذ التدابير اللازمة لردع عدو محتمل".

وأوضحت الدفاع الروسية أنه من المخطط التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة العسكرية والقوات والجيوش المشاركة في حل المهام لمنع العدوان.

وذكر بيان الدفاع الروسية أنه من بين الأهداف الأخرى، "التدريب العملي الذي تقوم به هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والتشكيلات والوحدات العسكرية بشأن قضايا تنظيم القيادة والتفاعل والدعم الشامل أثناء تنفيذ المهام الموكلة، وتقييم قدرة القوات المشاركة في التمرين على إنجاز مهامها الموكلة إليها".

الرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
بوتين: روسيا تواصل تحديث وتطوير قواتها النووية الاستراتيجية
13 مايو, 13:32 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين، تشارك في المناورات.
وأوضح البيان أنه "سيشارك في المناورات ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ إستراتيجية".

وبحسب بيان الدفاع الروسية، "سيشارك في التدريبات النووية ما يزيد عن 64 ألف فرد وأكثر من 7800 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 140 طائرة".

وتابعت الوزارة: "خلال المناورات للقوات، من المقرر اتخاذ تدابير لإعداد عدد من وحدات وتشكيلات القوات النووية لتكون جاهزة للمهمة وتزويدها بدعم شامل، فضلًا عن إجراء عمليات إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز في مواقع اختبار على أراضي روسيا الاتحادية".
وأردف البيان: "سيركز التمرين على التدريب المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة على أراضي جمهورية بيلاروسيا".

وتمتلك روسيا أقوى ترسانة أسلحة نووية في العالم تضم نحو 5600 قنبلة، وثاني أضخم قوة عسكرية تقليدية تشمل الدبابات والطائرات والسفن الحربية وراجمات الصواريخ.

كما يمتلك الجيش الروسي شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم مجموعة من أفضل المنظومات الصاروخية الدفاعية في العالم، في ذات الوقت الذي تمتلك فيه أخطر الصواريخ الهجومية سواء كانت بالستية أو مجنحة أو فرط صوتية.
بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم
موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"
