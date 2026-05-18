الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع، بحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T00:08+0000
00:00 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 00:08 GMT 18.05.2026)
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع، بحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وأظهرت البيانات أن أكبر عدد من المسيّرات جرى إسقاطه يومي 13 و17 أيار/مايو، بواقع 572 و1054 طائرة على التوالي، فيما تركزت غالبية الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا
وخلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أيار/مايو، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيّرة أوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.