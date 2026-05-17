المضادات الجوية الروسية تدمر 30 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعتين - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 30 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعتين.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 30 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعتين.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "في 17 أيار/مايو بين الساعة 7:00 والساعة 9:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق اراضي مقاطعات كالوغا وبريانسك وسمولنسك وبسكوف وموسكو وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم ومياه بحر آزوف".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 353 طائرة مسيرة وصاروخي "هيمارس" تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيانها اليومي أمس السبت.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.