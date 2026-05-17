القوات الروسية تقضي على مجموعة عسكرية أوكرانية حاولت التسلل إلى مواقعها

سبوتنيك عربي

أفاد فلاديمير زايتشينكو، أحد عناصر مجموعة قوات المركز لوكالة "سبوتنيك اليوم الأحد، بأن القوات الروسية أحبطت محاولات مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات...

ووفقًا له، حاول مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية استخدام مناورات تضليلية، متسللين عبر الضباب وتحت غطاء الدخان.وقال زايتشينكو: "نشروا مجموعة صغيرة من جهة، وحاولوا مهاجمة القوة الرئيسية من الجهة الأخرى، في مناورة تضليلية، لكن دون جدوى. صمدنا طوال اليوم وقمنا بتطهير المنطقة".وذكر مصدر الوكالة أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في الأفراد، وبدأت تشعر بالذعر.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أمس الأحد بأن "وحدات من مجموعة "المركز" سيطرت على مواقع وخطوط حاكمة، بعد استهداف الأفراد والمعدات التابعة للألوية الميكانيكية والهجومية والمحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني قرب بلدات فاسيليفكا، ودوبروبيليا، ونوفوفيدوريفكا، وسفياتوغوروفكا، وسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.غيراسيموف يعلن تحرير الجيش الروسي لمناطق واسعة وانتصارات ميدانية مهمة في دونيتسك وخاركوف

