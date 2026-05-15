استعادة 205 عسكريين روس مقابل تسليم 205 أسرى حرب من قوات كييف برعاية إماراتية- وزارة الدفاع
وذكرت الوزارة في بيان: "في 15 أيار/مايو، عاد 205 عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل نُقل 205 أسرى حرب أوكرانيين إلى الجانب الأوكراني".وأضاف البيان أن العسكريين الروس المحررين متواجدون حاليا في أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الرعاية النفسية والطبية اللازمة. وسيتم نقلهم جميعا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أنه تم الإفراج عن 193 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 24 أبريل/نيسان، أُعيد 193 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف، وتم تسليم 193 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".وفي 11 أبريل الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".
استعادة 205 عسكريين روس مقابل تسليم 205 أسرى حرب من قوات كييف برعاية إماراتية- وزارة الدفاع

07:28 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 07:53 GMT 15.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استعادة 205 عسكريين روس كانوا أسرى لدى القوات المسلحة الأوكرانية، مقابل تسليم 205 أسرى من قوات نظام كييف.
وذكرت الوزارة في بيان: "في 15 أيار/مايو، عاد 205 عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل نُقل 205 أسرى حرب أوكرانيين إلى الجانب الأوكراني".
وأضاف البيان أن العسكريين الروس المحررين متواجدون حاليا في أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الرعاية النفسية والطبية اللازمة. وسيتم نقلهم جميعا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة سهّلت عملية إعادة الجنود الروس من الأسر.
موسكو: القوات المسلحة الأوكرانية تحقن أسرى الحرب الروس بأدوية مجهولة
أمس, 04:39 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أنه تم الإفراج عن 193 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 24 أبريل/نيسان، أُعيد 193 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف، وتم تسليم 193 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".
وفي 11 أبريل الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".
عودة مواطنين روس وبيلاروسيين إلى أوطانهم في عملية تبادل على الحدود البولندية
