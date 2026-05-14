موسكو: القوات المسلحة الأوكرانية تحقن أسرى الحرب الروس بأدوية مجهولة
سبوتنيك عربي
أكد روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المعني بتوثيق جرائم نظام كييف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحقن أسرى الحرب... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T04:39+0000
وقال ميروشنيك في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "تتضمن الشهادات معلومات حول استخدام أدوية مجهولة، شخص ذكر أن طبيبًا يأتي ويقول: ستمرض وتموت. ثم يحقنك بنوع من الأدوية".وأضاف: "صرّح العديد من الأشخاص، الذين عادوا بعد عملية التبادل بأنهم تلقوا حقنًا".وقال: "في تقاريرنا (حول التعذيب الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية)، ذكرنا أن هناك شبكة كاملة من السجون السرية، ولم يكن هناك أي رد فعل من الغربيين على شكل ضغط على أوكرانيا أو مطالبات بفتح هذا الحفرة".وأدلى ميروشنيك، مرارًا، بتصريحات حول وجود "سجون سرية" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يتعرض الأسرى من الجنود الروس لما يُعرف بـ"ماراثون التعذيب"، إذ يُحتجزون في أقفاص ويُضربون ويُحرمون من الطعام والماء. وتقع هذه السجون في كييف، وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وسومي، ومناطق أخرى في أوكرانيا. ولا يسمح نظام كييف للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى هذه "السجون السرية". ورغم ذلك، يُقرّ نظام كييف بوجود غرف التعذيب هذه، لكنه يلتزم الصمت حيالها.
أكد روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المعني بتوثيق جرائم نظام كييف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحقن أسرى الحرب الروس بأدوية مجهولة، مشيرًا إلى أن هذه الحالات قيد التحقيق حاليًا.
وقال ميروشنيك في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "تتضمن الشهادات معلومات حول استخدام أدوية مجهولة، شخص ذكر أن طبيبًا يأتي ويقول: ستمرض وتموت. ثم يحقنك بنوع من الأدوية".
وبحسب السفير الروسي، فإنه لم يُعرف بعد ما هي الأدوية التي تم حقنها للأسرى الروس، حيث أن التحقيق لا يزال جاريًا.
وأضاف: "صرّح العديد من الأشخاص، الذين عادوا بعد عملية التبادل بأنهم تلقوا حقنًا".
وقال: "في تقاريرنا (حول التعذيب الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية)، ذكرنا أن هناك شبكة كاملة من السجون السرية، ولم يكن هناك أي رد فعل من الغربيين على شكل ضغط على أوكرانيا أو مطالبات بفتح هذا الحفرة".
وأضاف سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المعني بتوثيق جرائم نظام كييف، أن "إساءة معاملة أسرى الحرب في مثل هذه السجون مستمرة، وأن تركيز المختلين عقليًا الذين يرتكبون الفظائع يفوق كل التوقعات".
وأدلى ميروشنيك، مرارًا، بتصريحات حول وجود "سجون سرية" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يتعرض الأسرى من الجنود الروس لما يُعرف بـ"ماراثون التعذيب"، إذ يُحتجزون في أقفاص ويُضربون ويُحرمون من الطعام والماء. وتقع هذه السجون في كييف، وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وسومي، ومناطق أخرى في أوكرانيا. ولا يسمح نظام كييف للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى هذه "السجون السرية". ورغم ذلك، يُقرّ نظام كييف بوجود غرف التعذيب هذه، لكنه يلتزم الصمت حيالها.