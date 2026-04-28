الخارجية الروسية: موسكو تعتزم إطلاع الأمم المتحدة على انتهاكات كييف بحق الأطفال
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو ستطرح قضية معاناة الأطفال الناجمة عن ضربات القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثاته التي... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T19:30+0000
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو ستطرح قضية معاناة الأطفال الناجمة عن ضربات القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثاته التي ستعقد مع، فانيسا فريزر، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة.
وقال أليموف لوكالة "سبوتنيك": "نعتزم إطلاع الممثلة الخاصة على الانتهاكات الصارخة من جانب القوات الأوكرانية بحق الأطفال، بما في ذلك معاناتهم جراء الضربات الإرهابية على الأهداف المدنية".
وأكمل: "أعتزم عقد اجتماع شخصي معها، إلى جانب ممثلين عن الوكالات المعنية، كما يخطط لعقد اجتماع بين فريزر ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا بيلوفا".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وصول فريزر إلى روسيا لعقد لقاءات مع المسؤولين ومناقشة حماية الأطفال المتأثرين بالصراع.
وفي وقت سابق، أشار سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف روديون ميروشنيك، إلى أنه خلال التسعين يومًا الأولى من عام 2026 فقط، قُتل 7 أطفال وأصيب أكثر من 60 آخرين بسبب هجمات القوات الأوكرانية.
وأكد أن الغرب يبذل كل ما بوسعه في المحافل الدولية للتستر على الفوضى والخراب
التي يرتكبها نظام كييف، قائلا: "تبذل مجموعة من الدول الغربية قصارى جهدها للتستر على تجاوزات نظام كييف، حليفها، للقانون، على الصعيد الدولي".