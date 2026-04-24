https://sarabic.ae/20260424/موسكو-مقتل-أكثر-من-8-آلاف-مدني-روسي-جراء-هجمات-نظام-كييف-منذ-فبراير-2022-1112832973.html
موسكو: مقتل أكثر من 8 آلاف مدني روسي جراء هجمات نظام كييف منذ فبراير 2022
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المعني بتوثيق جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 8 آلاف مدني روسي وإصابة ما يقرب من... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T09:38+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
موسكو
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798281_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_33e4b3c743e87ee110e17f8f11d096a3.jpg
موسكو
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798281_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_22f9567ce49db8d3e01c92d91e97b84f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
07:57 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 09:38 GMT 24.04.2026)
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المعني بتوثيق جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 8 آلاف مدني روسي وإصابة ما يقرب من 20 ألفا آخرين في هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ شباط/فبراير 2022.
وقال ميروشنيك خلال إحاطة صحفية بعنوان "جرائم نظام كييف في الربع الأول من عام 2026": "قُتل أكثر من 8000 مدني روسي وأُصيب نحو 20000 آخرين في هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ فبراير 2022".
وأضاف ميروشنيك: "القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 43 ألف قذيفة على أهداف مدنية روسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2026، ليصل الإجمالي منذ عام 2022 إلى 400 ألف قذيفة".
وأكد أن الغرب يبذل كل ما بوسعه في المحافل الدولية للتستر على الفوضى والخراب
التي يرتكبها نظام كييف، قائلا: "تبذل مجموعة من الدول الغربية قصارى جهدها للتستر على تجاوزات نظام كييف، حليفها، للقانون، على الصعيد الدولي".
وأوضح ميروشنيك، أن "أكاذيب الأمم المتحدة بشأن الضحايا الروس والخسائر الناجمة عن هجمات القوات الأوكرانية تخلق لزيلينسكي وهم الإفلات من العقاب".
وقال: "هذه بيانات الأمم المتحدة عن الخسائر الناجمة عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية هي بلا شك كذبة شنيعة، لأنه في عام 2025، أصيب أكثر من 6000 شخص على أيدي المسلحين الأوكرانيين على الأراضي الروسية وحدها، ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "هذا يخلق وهم الإفلات من العقاب لزيلينسكي، وللمسؤولين الغربيين، وفرصة للكذب على دافعي الضرائب واستخدام أموالهم ليس لتنمية دولتهم، بل لتمويل جرائم نظام كييف
".
وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من الشهر، أن الهجوم الذي استهدف مستشفى للولادة في مدينة نوفوكويبيشيفسك، يُثبت أن النظام في كييف قد تحول إلى خلية إرهابية دولية.
وأضافت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، أن "هذا ليس مجرد نظام نازي جديد، بل هو نظام نازي جديد، لم يتخلَّ عن أيديولوجيته النازية، بل طوّرها، حتى تحول إلى عصابة أو خلية أو منظمة إرهابية دولية
. ويصنف الخبراء هذا بالفعل على أنه إرهاب".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا
، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.