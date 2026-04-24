موسكو: مقتل أكثر من 8 آلاف مدني روسي جراء هجمات نظام كييف منذ فبراير 2022

سبوتنيك عربي

أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المعني بتوثيق جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 8 آلاف مدني روسي وإصابة ما يقرب من...

2026-04-24T09:38+0000

وقال ميروشنيك خلال إحاطة صحفية بعنوان "جرائم نظام كييف في الربع الأول من عام 2026": "قُتل أكثر من 8000 مدني روسي وأُصيب نحو 20000 آخرين في هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ فبراير 2022".وأكد أن الغرب يبذل كل ما بوسعه في المحافل الدولية للتستر على الفوضى والخراب التي يرتكبها نظام كييف، قائلا: "تبذل مجموعة من الدول الغربية قصارى جهدها للتستر على تجاوزات نظام كييف، حليفها، للقانون، على الصعيد الدولي".وقال: "هذه بيانات الأمم المتحدة عن الخسائر الناجمة عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية هي بلا شك كذبة شنيعة، لأنه في عام 2025، أصيب أكثر من 6000 شخص على أيدي المسلحين الأوكرانيين على الأراضي الروسية وحدها، ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "هذا يخلق وهم الإفلات من العقاب لزيلينسكي، وللمسؤولين الغربيين، وفرصة للكذب على دافعي الضرائب واستخدام أموالهم ليس لتنمية دولتهم، بل لتمويل جرائم نظام كييف".وأضافت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، أن "هذا ليس مجرد نظام نازي جديد، بل هو نظام نازي جديد، لم يتخلَّ عن أيديولوجيته النازية، بل طوّرها، حتى تحول إلى عصابة أو خلية أو منظمة إرهابية دولية. ويصنف الخبراء هذا بالفعل على أنه إرهاب".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

