ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
موسكو: مقتل أكثر من 8 آلاف مدني روسي جراء هجمات نظام كييف منذ فبراير 2022
https://sarabic.ae/20260418/النيابة-الروسية-نظام-كييف-قتل-أكثر-من-5-آلاف-مدني-في-دونباس-خلال-عمليات-عقابية-1112678736.html
https://sarabic.ae/20260418/الخارجية-الروسية-كييف-أصبحت-مركزا-لخلايا-إرهابية-دولية-1112665119.html
https://sarabic.ae/20260306/زيارة-من-الجنائية-الدولية-إلى-أوكرانيا-وتجاهل-آلاف-المجازر-في-دونباس-على-يد-نظام-كييف-1111163447.html
موسكو: مقتل أكثر من 8 آلاف مدني روسي جراء هجمات نظام كييف منذ فبراير 2022

07:57 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 09:38 GMT 24.04.2026)
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية المعني بتوثيق جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 8 آلاف مدني روسي وإصابة ما يقرب من 20 ألفا آخرين في هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ شباط/فبراير 2022.
وقال ميروشنيك خلال إحاطة صحفية بعنوان "جرائم نظام كييف في الربع الأول من عام 2026": "قُتل أكثر من 8000 مدني روسي وأُصيب نحو 20000 آخرين في هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ فبراير 2022".

وأضاف ميروشنيك: "القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 43 ألف قذيفة على أهداف مدنية روسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2026، ليصل الإجمالي منذ عام 2022 إلى 400 ألف قذيفة".

المعارض الروسي نافالني المحتجز، في محكمة موسكو، روسيا 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
النيابة العامة الروسية: نظام كييف قتل أكثر من 5 آلاف مدني في دونباس خلال عمليات عقابية
18 أبريل, 22:59 GMT
وأكد أن الغرب يبذل كل ما بوسعه في المحافل الدولية للتستر على الفوضى والخراب التي يرتكبها نظام كييف، قائلا: "تبذل مجموعة من الدول الغربية قصارى جهدها للتستر على تجاوزات نظام كييف، حليفها، للقانون، على الصعيد الدولي".

وأوضح ميروشنيك، أن "أكاذيب الأمم المتحدة بشأن الضحايا الروس والخسائر الناجمة عن هجمات القوات الأوكرانية تخلق لزيلينسكي وهم الإفلات من العقاب".

وقال: "هذه بيانات الأمم المتحدة عن الخسائر الناجمة عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية هي بلا شك كذبة شنيعة، لأنه في عام 2025، أصيب أكثر من 6000 شخص على أيدي المسلحين الأوكرانيين على الأراضي الروسية وحدها، ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: كييف أصبحت مركزا لخلايا إرهابية دولية
18 أبريل, 13:25 GMT
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "هذا يخلق وهم الإفلات من العقاب لزيلينسكي، وللمسؤولين الغربيين، وفرصة للكذب على دافعي الضرائب واستخدام أموالهم ليس لتنمية دولتهم، بل لتمويل جرائم نظام كييف".
وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من الشهر، أن الهجوم الذي استهدف مستشفى للولادة في مدينة نوفوكويبيشيفسك، يُثبت أن النظام في كييف قد تحول إلى خلية إرهابية دولية.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
زيارة من الجنائية الدولية إلى أوكرانيا.. وتجاهل آلاف المجازر في دونباس على يد نظام كييف
6 مارس, 18:18 GMT
وأضافت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، أن "هذا ليس مجرد نظام نازي جديد، بل هو نظام نازي جديد، لم يتخلَّ عن أيديولوجيته النازية، بل طوّرها، حتى تحول إلى عصابة أو خلية أو منظمة إرهابية دولية. ويصنف الخبراء هذا بالفعل على أنه إرهاب".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
